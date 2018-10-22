〈台北都會〉6種溫泉搭配星座 新北泡湯添好運

2018-10-22

〔記者翁聿煌／新北報導〕已進入泡湯季節，民眾除了泡湯享優惠外，新北市觀光旅遊局今年結合十二星座運勢，推出「新北好運溫泉」，消費者可參考自己的星座，從美人湯、硫磺泉、硫酸鹽泉、鐵泉、海底溫泉和碳酸泉六種不同的溫泉中，挑選合適的溫泉，泡出健康、泡出好運。

溫泉水質各有效益

觀旅局長陳國君說，新北市得天獨厚的地質環境、擁有許多溫泉泉種，「新北好運溫泉」讓想要提升戀愛運、金錢運和職場運的遊客，都有適合的選擇。

中醫師陳峙嘉說明，泡溫泉水溫適合在四十到四十二度，能讓人體氣血循環變好，若是加上SPA適度按摩，效果更好，依不同泉種，含有不同礦物質成分，像是俗稱「美人湯」的碳酸氫鈉泉，對皮膚有滋潤作用且軟化角質，硫磺泉可舒緩皮膚的搔癢不適，各有不同效益。

「星星教授」安格斯推薦，「美人湯」代表「戀愛運」，超級愛美的雙子座和天蠍座就適合泡美人湯，今年入圍金曲獎的許書豪，製作溫泉主題曲「泉因為你」，搭配新北市烏來和金山、萬里風光的MV，感受新北市溫泉魅力。

推優惠祭抽獎吸客

陳國君說，觀旅局今年與十五家溫泉業者聯合推出超值專案，結合餐飲、景點門票、按摩等多項優惠組合，並與新北市五十多家旅宿業者共同推出「多一晚好康」優惠專案，新北市政府更推出價值廿萬元的泡湯及住宿券抽獎活動，詳情可上「2018新北市溫泉節」活動專頁查詢。