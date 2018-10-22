〈台北都會〉侯友宜趕場催票 防朱立倫前車之鑑

2018-10-22

〔記者陳心瑜、李雅雯、俞肇福／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜昨天連趕七場聯合競總成立大會，他重提新北市長朱立倫當年競選連任的前車之鑑，「選前民調贏廿％，開出來只贏一％」，問題出在民眾覺得朱民調高、不差自己一票，呼籲支持者出門投票，票票入匭。

侯友宜昨天跑了新店、永和、三重、五股和泰山，連趕七場議員聯合競總成立大會。

侯︰民調高害誤認不差一票

侯友宜說，民調高那些不要聽太多，投出來才是真的，朱立倫不是做不好，而是大家認為很穩，「不差自己一票」，導致開票竟只贏不到一％。

侯友宜昨天下午到汐止火車站前廣場，參加國民黨議員候選人廖先翔舉辦的音樂會，他在台上跟著大家一起唱耳熟能詳的卡通影片小叮噹歌曲；廖先翔說，侯友宜就跟小叮噹一樣，口袋中有很多法寶，他當選新北市長後，未來會幫大家解決問題、建設新北。

對於最近兩陣營補助老人假牙議題，侯友宜說，塗氟是行政院衛生福利部政策，行政院長賴清德說「沒牙齒怎塗氟」是在自己打自己嘴巴。

為普悠瑪傷者向神明祈福

侯友宜昨天晚上至三重參加玄天上帝文化季，擔任此次北中南兩岸三地會香活動的主祭，侯友宜說，參拜時除了祈求國泰民安外，也為下午發生的普悠瑪翻車意外向玄天上帝祈福，希望傷者平安、亡者得到安息。