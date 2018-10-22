〈台北都會〉10年15億治不好湳仔溝 蘇貞昌批沒效率

2018-10-22

〔記者賴筱桐、邱書昱／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌昨天與市議員候選人黃俊哲成立聯合競選總部，蘇貞昌指板橋湳仔溝花費十五億元整治十年，至今仍黑臭不堪，民眾不敢去運動、散步。

水利局︰蘇任內沒接污水管

水利局表示，湳仔溝污臭是上游及河道兩岸工廠排放廢水造成，加上大漢溪潮汐影響，泥沙淤積，整治關鍵在杜絕污水排入，但蘇貞昌於台北縣長任內在湳仔溝流域的土城區跟板橋區生活污水接管，卸任前連一戶都沒做，市長朱立倫加速污水下水道接管率，湳仔溝目前正辦理第三階段渠道改善，預計今年底完成。

蘇貞昌指出，湳仔溝是板橋市區唯一沒有加蓋可以讓大家親近的水溝，照理說運動的人應該很多，但是他曾一大早去現場，發現沿岸都沒人，民眾抱怨空氣不好，聞起來臭臭的。他批評，花費十五億元整治十年，一條水溝都弄不好，他整治二重疏洪道四百二十公頃，興建漁人碼頭，都不用花費十五億元。

蘇貞昌還說，湳仔溝不是只有臭，欄杆東斷一截、西斷一截，萬一小孩子或阿公、阿嬤不小心跌下去，後果不堪設想，不僅如此，旁邊一堆垃圾沒有清掃，橋下有街友睡覺，還有人曬被子，這怎麼會是全新北市最大都會區該有的樣貌？他強調：「正的（市長）都做這樣了，還讓副手繼續做，不就越做越糟？」

長者假牙補助 蘇諷侯塗藥說

此外，近來針對擴大長者假牙補助爭議，新北市政府與國民黨新北市長候選人侯友宜都主張塗氟固齒，蘇貞昌說，牙齒掉了怎麼辦，又不是自己拿鐵鎚或拿石頭把它敲掉，掉牙無可奈何，市府說抹藥（塗氟）就好，「牙齒如果掉光了，沒牙齒是要抹哪？抹頭殼還是抹嘴唇？」

市府︰塗氟預防 勝事後補助

新北市政府發言人張其強回擊說，只要塗氟就可以減少掉牙齒，以預防讓原有機能處於最佳狀態，而不是等到機能喪失了再來補救，市府有補助六十歲以上低收入戶、六十五歲以上中低收入戶等，全口假牙四萬元、半口兩萬元，且沒有名額限制。