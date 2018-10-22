〈北部〉罷免不成立 蕭美琴：謝謝民眾信任

2018-10-22

〔記者王峻祺／花蓮報導〕民進黨立委蕭美琴因主張婚姻平權，遭到花蓮二千多人提議罷免成立，今年八月正式進入第二階段連署作業，但連署人疑似未達選舉人總數十％，截至十月廿日法定期限，花蓮縣選舉委員會仍未收到連署名冊，罷蕭案確定不成立。蕭美琴說，謝謝民眾對她的信任。

連署人似未十％門檻 名冊未送出

蕭美琴去年遭「花蓮罷免蕭美琴、蔡英文聯盟」怒嗆罷免，街頭罷蕭行動至今年八月才完成提議人名冊，依選罷法規定，六十日內須再徵求連署及提交連署人名冊才能成案。據了解，罷免案連署人根本不到二千人。

花蓮選委會表示，第九屆立法委員花蓮縣選舉區選舉人總數為十九萬八千一百一十四人，依法罷免案提議人數應為原選舉區選舉人總數一％以上，需達一千九百八十二人。蕭美琴罷免案提議人名冊，符合規定計有二千二百五十六人，今年八月廿一日送交名冊並領表後，次日起應進行第二階段連署作業。

選委會指出，罷免案連署人應為原選舉區選舉人總數十％以上，即為一萬九千八百一十二人，且同一罷免案的提議人不得為連署人，提議人及連署人的人數應分別計算，但截至十月廿日收件時間內，仍未收到蕭美琴罷免案連署名冊，將依規定行文中選會，報請公告此項罷免案不成立。

蕭美琴表示，尊重公民行使罷免權力，但罷免案裡有許多非事實說法，造成紛擾與不安也令人遺憾，收到選委會不成案的訊息後，她要謝謝民眾對她的信任，並且持續努力，用行動證明選舉時的承諾，服務花蓮各地角落。

挺蕭的李姓支持者認為，罷免理由很多不正確，加上論述不斷抹黑汙名化同性戀者，不看好能獲得大多數花蓮人共鳴，罷蕭連署人數不振早就能夠預料；認同罷免蕭美琴的民眾則不願多作回應，表示「不成立就不成立。」