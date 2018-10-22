〈北部〉拉抬選將聲勢 陳歐珀、林姿妙拚場站台

2018-10-22

〔記者張議晨／宜蘭報導〕選戰倒數卅三天，國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙、民進黨縣長候選人陳歐珀接連幫黨籍候選人站台相挺，營造「母雞拉小雞」氣勢；林昨幫黨內宜蘭市長候選人張森霖站台時，不忘加碼免費營養午餐，稱若張當選，宜市營養午餐也會免費；對此，張森霖說，補助經費要仰賴縣府支持，陳歐珀陣營則回批是政策買票。

林加碼當選後宜市營養午餐免費

國民黨宜蘭市長候選人張森霖，昨成立競選總部；除林姿妙，警察大學退休教授葉毓蘭、全國退休警察協會總會長耿繼文、前台北縣長周錫瑋也出席相挺。前總統馬英九昨晚也出席張森霖造勢大會，並陪同候選人到東門夜市掃街，行程滿檔。

林姿妙說，羅東鎮原是宜蘭負債最多的鄉鎮，後來她上任後轉虧為盈，讓羅東經濟好轉，還將經費用於回饋，讓羅東人讀書、營養午餐全免費。

林姿妙競選主軸是「營養午餐、學費都免費」，昨林還拉著張森霖雙手強調，若張當選，一定會讓宜蘭孩子跟羅東一樣，營養午餐「全免費」，盼民眾支持，一票拉一票，讓縣、市長一起當選。

張森霖受訪時說，「支持縣府免費政策」，但依照宜蘭市財政，仍需要擴大公共造產的盈餘，未來若要推動營養午餐免費，還需要縣府支持。

陳連趕3攤 轟林只會說營養午餐

昨天陳歐珀也連趕三攤，到冬山鄉、礁溪鄉及蘇澳鎮為黨內縣議員候選人許美素、吳宏謀、吳淑貞站台輔選。陳歐珀在礁溪站台時再轟林姿妙，政治人物首重誠信，候選人的政見、政策都需要檢驗，但國民黨候選人，不敢說政策、政見，只會說營養午餐免費，「大家放心把宜蘭交給她嗎？」

陳歐珀還說，對手說她很會「理家」，但前縣長林聰賢卸任羅東鎮長前，留下一億零七百萬盈餘，但鎮庫至今卻僅剩約二千餘萬，前鎮長留下許多金雞母，羅東卻鮮少有建設，唯一僅有「營養午餐免費」，呼籲鄉親做出最明確的選擇。

對此，林姿妙陣營則斥陳歐珀「抹黑」，她們已陸續推出政策白皮書，呼籲綠營也應聚焦政策、政見，不要一直糾結在抹黑她們上面。