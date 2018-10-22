〈北部〉苗縣鄉鎮市村里長選舉 79選將無對手

2018-10-22

〔記者彭健禮、蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣選舉委員會統計，苗栗縣年底五合一選舉，有四鄉長、七十五名村里長同額選舉，可望順利當選。

康進筆、王献榮 苗縣任最久里長

其中，已連任十屆、四十年的竹南鎮照南里長康進筆、前後擔任十一屆、四十五年的苑裡鎮苑港里長王献榮二人仍兢兢業業，戮力為地方，不負選民所託，兩人連任「屆數」，也創下苗栗縣地方自治史。

4鄉長選將同額 2人尋連任

公館、三灣鄉為現任曾美露、溫志強登記爭取連任，西湖與造橋則分別為鄉代會主席高阿賜與前鄉農會總幹事的黃天貴參選。曾美露、溫志強政通人和，將接續為鄉民打拚；黃天貴、高阿賜則將延續以往鄉長的施政基礎，再爭取發展利民。

七十歲的康進筆，已連任十屆竹南鎮照南里長，服務里民四十年，下屆因同額競選，可望達成「十一連霸」。過去十屆中，有四屆是同額，他感謝鄉親對他長期服務的肯定，即使下屆也是同額，他也不會怠惰，盡心盡力替里民爭取福利、解決問題。

康進筆是個全職的里長，個性直率、做事不會拖泥帶水，手機廿四小時ON CALL，當接獲里民請託，那怕是三更半夜，一樣跳上機車就出發，就像照南里守護天使；康進筆說，里長是他一輩子志業，他也會「做到不能動為止！」

八十一歲王献榮則從三十二歲、第九屆開始擔任苑港里長，除第十一屆意外落馬，第十二屆起都成功連任，前後擔任里長共十一屆、四十五年，為民服務廣受好評，有五次同額競選。他除關懷弱勢、巡視路燈、水溝等基本工作，也積極爭取建設，曾寫信向前總統李登輝陳情設置西濱快速道路、向前總統馬英九爭取在苑港漁港設置地標彩虹景觀橋。

尤其被苑裡人讚許為全鎮最乾淨、設施完整的苑港公園，除是王献榮爭取設置，也帶頭維護，今年也獲內政部資深績優民選地方公職人員表揚。

另，王献榮之子王建鑫，也登記參選下屆苑裡鎮代。王建鑫說，在父親身邊學習超過廿年，看著父親為民服務、打拚的背影，讓他決定投入選舉，將效法父親的精神，服務更多鎮民。

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