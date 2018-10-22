〈北部〉竹市南港賞鳥區啟用 可賞74種鳥類

2018-10-22

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕香山知名賞鳥秘境「南港賞鳥區」升級完工，展現煥然一新氣象，新竹市政府昨天舉行「探索南港賞鳥幽境」體驗，現場安排剝蚵體驗、製作米粉、古味童玩葉笛等活動，並邀請同是香山子弟的奧運銅牌國手譚雅婷、林詩嘉，共同擔任代言人，市長林智堅表示，藉由南港賞鳥區的建置，讓民眾更親近大自然，體認生態的重要性，進而更愛惜大自然環境。

斥資2500萬元升級 工程耗時1年

這項工程耗時一年，斥資兩千五百萬元，香山濕地作為十七公里最南邊終點站，冬季總會吸引多種類水鳥前來過冬，可觀察到七十四種鳥類，市府在漁具倉庫屋頂新設遊憩空間，也在原本的大鳥意象下方設置了鞦韆，煥然一新的南港賞鳥區，將成為寓教於樂的親子生態教室。

林智堅：升級場域適合全家出遊

林智堅強調，本次工程拆除舊倉庫，串聯廁所屋頂打造寬敞景觀平台，並鋪設六百公尺的幽徑步道，拆除部分有安全疑慮的老舊賞鳥牆，保留三座還堪用的賞鳥牆，種植木麻黃與黃槿，用生態植栽作為天然屏障，也還給鳥類更自然的棲地，升級後的場域，遊客可以步行方式沿岸遊憩、領略賞鳥區生態情致，非常適合全家同樂共遊賞鳥、聽風、看海、賞夕陽。

因為位處地漥地區，因此本次工程著重於排水工程，還特別作了相當舒適的洗腳台，提供民眾舒適的參觀環境。「公共建設的眉角，廁所也是重要一環」林智堅說他曾帶著孩子來散步，卻發現當地廁所無設置洗腳台，對於孩子來說不夠親民，因此特地打造挑高、通風的低微管親子廁所，以及在原本的大鳥意象下方設置了鞦韆，同時也讓熱愛賞鳥的民眾，藉由賞鳥園區更親近大自然。

城銷處長顏章聖表示，讓更多人看見新竹香山的觀光魅力，是市府團隊一直在努力的事情，包括北台灣最長磨石子溜滑梯，以及持續進行的青青草原工程改造、香山濕地園區、賞蟹步道、十七公里海岸線自行車道2.0版、南港賞鳥幽境升級，使市民能親近自然、體驗多元生態，再搭配「香山走透透」小旅行等，香山絕對能夠成為北台灣的「觀光新亮點」。