〈北部〉（桃園）星期天忙翻天 鄭文燦跑11場 陳學聖趕14場

2018-10-22

〔記者李容萍／桃園報導〕真是忙翻的星期天！拚連任的民進黨籍市長鄭文燦及國民黨市長候選人陳學聖，昨天都馬不停蹄奔波各區趕場，為市議員候選人競選總部成立大會站台，也與市議員候選人同框時順便替自己拉票。鄭文燦跑了八個選區、十一個場，陳學聖則跑八個選區、十四個場。

鄭文燦昨是到龜山、蘆竹、中壢、桃園、龍潭、大園、八德、平鎮區，為李雲強、林俐玲、劉勝全、黃傅淑香、劉邦德、李柏瑟、簡智翔、張肇良、游吾和、王淑惠、 劉仁照等十一名市議員候選人的競選總部成立大會站台；其中，李雲強、劉勝全、劉邦德為無黨籍，簡智翔為時代力量提名。

對於為民進黨籍之外的候選人站台，鄭文燦表示，會看時間與行程安排有所選擇，他會不分黨派站台，是希望支持桃園進步的力量能再大一點。

陳學聖昨分別前往楊梅、蘆竹、八德、大園、桃園、龜山、中壢、平鎮區，為周玉琴、涂權吉、張桂綿、劉茂群、呂淑真、徐其萬、林政賢、楊進福、陳姿伶、舒翠玲、魯明哲、劉安祺、吳嘉和、陳萬得等十四名市議員候選人的競選總部成立大會站台；包括陳學聖競選總部主委吳志揚、總幹事孫大千、桃園市黨部主委楊敏盛、黃國園黨部主委于北辰也都分別趕場，向鄉親請託「市議員一票，陳學聖一票」。

陳學聖表示，桃園鄉親最不能接受的就是蔡英文總統和鄭文燦的背信忘義，「深澳下，觀塘上」就是民進黨執政下的政治算計及選舉籌碼，這次選舉一定要讓「陳學聖上、鄭文燦下」。前天他的北區競選總部成立時，他在鄉親的身上看到了熱情及希望，這股力量帶給他很大信心，相信國民黨的氣勢會越來越旺。