〈北部〉桃園區農會 籌劃物流倉庫培訓青農

2018-10-22

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園區農會歡慶創會一百週年，昨天舉行「桃慶百穗、園滿相傳」慶祝大會，還特地準備了西洋劍讓與會的市長鄭文燦切下十層大蛋糕與眾人同歡。鄭文燦說，桃園區農會是營運績效良好的都會型農會，市府準備與該農會合作，在福豐國中旁的物流倉庫打造青農培訓基地，讓農業永續發展。

桃園區農會理事長劉紘瑜表示，桃園區農會成立於一九一八年，原名為「埔子信用購買販售利用組合」，後來歷經「桃園街農業會」、「桃園鎮農業會」、「桃園鎮合作社」、「桃園鎮農會」、「桃園市農會」等名稱，直到目前的「桃園區農會」，經過了百年演變，除了有設施農業、蔬菜班，也保有稻作耕地。

設福豐國中旁 鼓勵農科研發

鄭文燦指出，他在近四年市長任期內，一直將照顧農民、支持農會當作重要政策，桃園區農會一直績效良好、每年都有盈餘；桃園區農會在福豐國中旁有一處物流倉庫，市府正與桃園區農會洽談，希望將其中一間倉庫打造為青農培訓基地，讓農業永續發展。

農業局輔導科長余誌松表示，這處青農培訓基地尚未完成規劃，初步構想設為研發型的育成基地，鼓勵從事農業科技的創新研發，市府將挹注資源、課程協助，目標為明年上路執行。

鄭文燦表示，桃園區農會雖屬都會型農會，但營運績效良好，今年獲得農金獎的「經營管理及人才培育獎」，去年也在全國稻米達人競賽獲得全國第一名，在設施農業、蔬菜班等各方面都有很好的表現，堪稱是都會型農會的領航者。