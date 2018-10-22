〈北部〉（桃園）蘆竹大古山復育野百合 2千人種萬株

2018-10-22

〔記者魏瑾筠／蘆竹報導〕市府農業局昨天在蘆竹區大古山舉辦「大古農情—大古山野百合FUN華」活動，吸引近二千位民眾齊聚大古山頭種植野百合幼苗，其中不乏從外縣市來的親子檔。來自新北市板橋區的陳家四口，六歲及三歲的姊弟倆各自拿起鏟子，憑自己的力量一鏟一鏟挖土將野百合幼苗種到土裡，新鮮的體驗讓姊弟倆不禁直呼：「好好玩！」

推秘境小旅行 摸蜆做草仔粿

農業局為發展蘆竹區大古山觀光產業，串聯山腳、山鼻、外社及坑口等社區及周邊休閒農業區特色農場，推動在大古山頭、各社區及休閒農場等種植八萬株野百合，十三日起至廿五日舉辦田裡撈魚、摸蜆仔體驗、野百合復育種植、草仔粿DIY、百人搓湯圓、懷舊音樂及秘境小旅行等活動。

陳先生表示，他太太在網路上看到這個活動覺得滿有趣的，就報名參加，「帶小孩出門走走，也讓他們體驗都市外的生態」。山腳社區發展協會理事長李文達說，昨天在福山宮周邊種植約上萬株野百合幼苗，其餘將由其他社區及周邊農場種植，預計明年四、五月就會盛開，屆時將舉辦「野百合賞花活動」，邀請民眾前來欣賞滿山遍野的白色野百合花海。

李文達表示，即日起至廿五日舉辦的「大古山野百合FUN華—攝影比賽」，作品不限大古山野百合FUN華活動，也可捕捉蘆竹區農業及休閒農業相關主題、自然生態及在地人文風情等，第一名可獲八千元獎金。

去年種5千株 今年要種8萬株

市府秘書長李憲明說，大古山早期稱為「大崙尖」，海拔一五一公尺，可俯瞰蘆竹、大園及桃園國際機場，是北台灣知名的賞夜景景點，當地山區過去生長許多台灣原生種的野百合，近年來因氣候變遷、環境影響而逐漸消失，農業局為此與社區合作復育野百合，去年種植了五千株，今年更擴大種植達八萬株，希望增添大古山的觀光特色。