〈中部〉華南路銜接向上路 盧秀燕力挺

2018-10-22

〔記者陳建志、歐素美／台中報導〕國民黨市議員候選人顏莉敏昨成立競選總部，前市長胡志強、市長候選人盧秀燕等皆到場力挺！胡志強表示，顏莉敏是顏家最優秀的，一定要讓她高票當選，才能當副議長；另市議員候選人林汝洲、陳廷秀及王朝坤昨也分別成立競選總部，盧秀燕也為林汝洲站台。

第二選區（清水、梧棲、沙鹿）市議員候選人顏莉敏競選總部成立，立委江啟臣、中常委楊瓊瓔、國民黨副秘書長鄭麗文及議長林士昌等皆到場。

胡志強指出，自己不做市長會煩惱，煩惱市府對各位不好，幸好有顏莉敏出來監督市政，她是顏家從政三人中最厲害的，一定要讓她高票當選，才能當副議長。

盧秀燕則稱讚顏莉敏在議會四年來的表現青出於藍，認真為民喉舌，一定要讓她高票當選，並允諾當選市長後，顏莉敏的提案一定照單全收，讓海線建設更好更進步。

盧秀燕昨也出席第三選區（烏日、大肚、龍井）市議員候選人林汝洲競選總部成立，強調林汝洲爭取的打通華南路銜接向上路政見，將使大肚進入市區一路順暢，若當選市長一定會全力促成。

第二選區（清水、梧棲、沙鹿）市議員候選人陳廷秀昨也成立競選總部，並請來台北市長柯文哲辦公室主任蔡壁如站台。

第四選區（豐原、后里）市議員候選人王朝坤成立競選總部，強調自己絕無賄選。