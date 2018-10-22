〈中部〉116公有停車場 花博卡停車享5折

2018-10-22

〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博將於十一月三日開幕，市府針對市民推出花博卡，可享一日免費參觀花博園區，且第二次後每次入園均可享半價優惠，不限次數。另外，至提供電子票證服務的公有停車場刷花博卡，可享停車費半價優惠。交通局表示，目前公有停車場設置可供花博卡刷卡設備者已達一百一十六處，在花博卡帶動下，公有停車場平均電子票證使用率從八月底的廿．○四％，大幅提升至九月底的卅．三九％。

交通局長王義川表示，市民持花博卡享一日免費參觀花博園區，第二次之後入園不限次數半價優惠，僅需於卡片內自費儲值，現場閘門即會自動扣款一百七十五元（全票原價三百五十元），免排隊購票，輕鬆刷卡通關入園。

花博卡還可當悠遊卡使用，搭乘台中市公車享十公里免費，搭乘台鐵後兩小時內轉乘公車，公車可全程免費，也能在便利商店小額消費；在超過三千家花博特約商店消費，也享有折扣優惠。

停車場平均使用率 提升逾10%

自九月一日起，市府也開放持花博卡至提供電子票證服務的台中公有停車場停車，可享停車費五折優惠。王義川表示，目前公有停車場設置可供花博卡刷卡設備者已達一百一十六處，在推行花博卡停車優惠後，平均電子票證使用率從八月底的廿．○四％，提升至九月底的卅．三九％；其中，朝馬周邊的協和停車場由廿九．八七％增加至八十八％，成長幅度驚人，西區的萬壽棒球場地下停車場也由廿五％增加到四十六％。

交通局提醒民眾，持花博卡至提供電子票證服務的台中公有停車場停車，記得進出都刷卡，將自動扣款；另由於大里區的立元公有停車場、仁堤公有停車場、立新公有停車場，僅在出口有刷卡設備，因此民眾至這三家停車場停車時，透過車牌辨識系統入場後，只需在離開時刷卡，就可自動扣款。

裝設多卡通 明年全面建置完成

交通局也表示，市府全力推行智慧停車設施，公有停車場皆陸續裝設多卡通進出、車牌辨識、eTag等先進管理設備，進出停車場更方便，目前公有停車場安裝有多卡通設備場數持續增加中，預計於明年可全面建置完成。