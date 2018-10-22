〈中部〉彰化139馬拉松開跑 賞八卦山風光

2018-10-22

〔記者湯世名／彰化報導〕號稱全台最佳低海拔生態的彰化縣一三九馬拉松大賽昨天清晨六點開跑，二千多名跑者跑在八卦山稜線上，沿途不僅欣賞到彰化平原與南投縣美景，更享受到綠色隧道滿滿的芬多精，以及陽光灑在樹蔭下的新奇體驗。

馬拉松季首場 逾2千人參與

今年彰化縣馬拉松季共有九大賽事，除昨天首場一三九馬拉松大賽，還有二十七日溪湖葡萄美酒夜光杯半程馬拉松、二十八日社頭織足盃超半程馬拉松，十一月則有四日的員林獅子盃全國路跑、四日戀戀二水跑水馬拉松、十一日台灣米倉田中馬拉松、十八日鹿港馬拉松，十二月則有二日的二林蕎麥花海公益路跑、九日彰化芬園尚水～米粉節田野半程馬。

昨天清晨二千多人齊聚建國科技大學操場，彰化縣長魏明谷、彰化市長邱建富等人鳴槍後出發，欣賞沿途八卦山景點天空步道、大佛區，隊伍來到彰化縣風景最優美的一三九線時都相當振奮，因為跑在八卦山稜線上，往兩側可遠眺彰化平原，以及山景優美的南投縣風景區，在抵達綠色隧道時更出現歡呼聲，甚至有跑友駐足拍照留念，沿途充滿大自然的芬多精，相當健康。

魏明谷表示，今年一三九馬拉松結合彰化縣馬拉松季行銷在地理念，將起跑地點移至有「負離子公園」美稱的建國科大，賽程經過包括八卦山大佛風景區可鳥瞰彰化市區，以及風景優美的一三九線，其中有天空步道、台灣欒樹、小葉欖仁遍布的綠色隧道、賞鷹平台、櫻花大道等，天然美景綿延近十五公里，讓跑友們滿載而歸。