〈中部〉（南投）水里溪整建拚觀光 獲挹注2千萬

2018-10-22

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣水里鄉水里溪是當地重要發電與觀光資源，近年公所積極爭取經費改善水環境，日前獲水利署第四河川局挹注二千萬元經費，將改善水里溪兩岸的水防設施，以及周邊遊憩環境如親水公園、蓮花池與景觀船舶等，盼將水里溪打造成南投水岸觀光指標性溪流。

水里溪因水源多來自日月潭水庫發電的放流水，水流量大、流速可控，加上位在市區交通方便，也是輕艇激流運動的絕佳場地，過去除吸引選手前來訓練，也曾辦過國際比賽，今年全中運輕艇激流項目，也是移師到水里溪舉辦。

將做河川環境整理及設施修繕

四河局表示，此次將針對水里溪出口河段進行改善，工程分為河川環境，以及既有設施修繕等兩部分，前者會在出口河段新增護岸，銜接既有河堤，並增加拋石護岸，以及河道上新設整流、拋石工，以維河防安全。

後者則會針對水里溪兩岸的環境，進行既有設施更新與修復，如親水公園排水改善、扶手更新，及其對岸的蓮花池、船舶造景等。

公所指出，以往舉辦水里玩水節的場地「親水公園」，由於入口鋪面都是小碎石，每逢大雨就容易積水，不僅影響景觀，連遊客要進出都相當不方便。

此外，水里溪在景觀橋梁水雲橋翻修後，已吸引更多遊客前往對岸遊憩，惟該處的蓮花池與景觀船舶因年久失修，造成步道與船體斑駁，此次都將藉由改善工程，一併解決河道兩岸的景觀設施，盼讓水里溪的水環境「有感」升級。