〈中部〉吳芳銘成立競總 闢謠揚言告

2018-10-22

〔記者曾迺強、陳璟民、王善嬿／嘉義報導〕退出民進黨以無黨籍參選下屆嘉義縣長的吳芳銘，位於民雄鄉台一線旁的競選總部，昨以音樂茶會方式成立，訴求「打破明文規定，贏向自主新生」，澄清「不會參選到底、選假的、募款賺錢、到台北求官」等不實指控，強調「再有人公開散播謠言，我絕對告到底」。

嘉縣副縣長李明岳代表縣長張花冠，率新聞行銷處長李雅貞、社會局長劉志偉致賀，無黨籍台南市長候選人蘇煥智、多名嘉縣議員或鄉長候選人、詩人「渡也」來相挺；署名「明文規定」者的花禮放在競總門口，諷刺味十足。

吳芳銘說，日常選務請前立委何金松負責，「歡迎每位鄉親來做我的主委」；他端出繼續發老人年金、「老農安心退，月領兩萬五」、免費國小課輔等政見，接著話鋒一轉，批評嘉縣派系力量阻礙地方進步，「常常說要改革社會，但改變自己最困難」。

另，尋求六連任的民進黨籍嘉市議員陳幸枝昨也成立競總，同黨拚連任的市長涂醒哲、前市長陳麗貞、無黨籍市長候選人蕭淑麗都來祝賀；未料事後蕭陣營發布新聞稿，指蕭為陳站台是「藍綠破冰之旅第一站」、「牽動嘉市藍綠傳統板塊重組」等。

陳幸枝表示，沒有發邀請卡，只透過電視、宣傳車宣傳，「民進黨籍議員，當然支持涂醒哲」；涂的競總也發新聞稿，指蕭淑麗為現任議長，到場祝賀是人之常情，但蕭想撈綠營的票，吃的是陳幸枝的豆腐，城府太深，無法贏得選民的尊重，與蕭聯合作戰的是「蕭家班」的議員候選人，反要擔心她損害他們的當選機會。