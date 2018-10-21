〈南部〉南美館一館試營運 票價未定

2018-10-21

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市美術館一館昨天開始試營運，一館（原台南警察署古蹟基地）、二館（公十一基地）兩館則預定十二月十五日正式對外開放，免費參觀到明年三月十二日，未來門票售價尚待館方研議。

昨天試營運開幕，由南美館董事長陳輝東、代理市長李孟諺等人剪綵後，展出典藏捐贈、古蹟修護成果展。陳輝東感謝上天保佑與各界持續努力推動，期許南美館能夠彰顯台灣畫家成就。

李孟諺說，南美館周邊有台灣文學館、孔廟、司法博物館、愛國婦人館等，位在古蹟蛋黃區，將帶來一個全新亮點，期盼成為國內外美術交流平台，被世界看見。

南美館試營運期間免費參觀至明年三月十二日，觀眾關心票價說：「希望不要超過一百元」、「愈便宜愈好」。

陳輝東表示，將會綜合各項資料及營運財務成本仔細評估。李孟諺則指出，館方應會蒐集國內各美術館情形通盤考量，若站在民眾立場，他會希望對台南市民有優惠措施。

市議員陳怡珍認為，南美館是行政法人體制，必須對外營運收費，不可能免費參觀，若以高雄市立美術館門票九十元，至少不要比高美館貴，特殊節日可提供台南市民免費參觀。

文化局長葉澤山說，票價由館方自行訂定，但是會跟市府溝通，而南美館畢竟屬於公共文化空間，基本上門票會比私人博物館便宜。