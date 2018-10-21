〈南部〉《搶攻南迴選票》饒慶鈴：國民黨會兌現政見

2018-10-21

〔記者張存薇／台東報導〕搶攻南迴選票，國民黨台東縣長候選人饒慶鈴昨天接連參加金峰鄉洛神花季系列活動、太麻里金峰競選服務處成立大會，她呼籲選民，票要投給對的人，國民黨會實現政見，對手只會開「芭樂票」、政策跳票！

太麻里及金峰兩鄉競選服務處昨天近中午成立，吸引數百位鄉親到場參加，由於饒慶鈴縣長選舉號次為第五號，現場除了「凍蒜」加油聲不斷，「五告讚」打氣聲也此起彼落，十分熱烈。

饒慶鈴說，兩年前，「被一個女生騙」說會點亮台灣、觀光客不會受影響，結果蔡英文當選總統，兩年來南迴公路遊覽車不見了、台東觀光產業大受發展，且蔡英文還說「最好最優秀的學生劉櫂豪要出來選縣長、十三年選七次、第五度參選縣長，用輪也應該輪到他」，如果縣長是用輪的，高雄輪給韓國瑜、台北輪給丁守中，那台東輪給對手也沒關係！

饒慶鈴痛批，選縣長怎麼可以用輪的？不然為什麼要投票？未來會和在地黨籍鄉長、議員搭配，一起解決金峰鄉及太麻里鄉複雜的土地問題，也會持續把台東釋迦賣到市場最大的中國、在達仁鄉安朔村成立農特產品展售中心，國民黨人選一定會兌現政見、不像對手只會開芭樂票。

饒慶鈴強調，她一步一腳印爭取認同，會珍惜每張選票，且是為了做事才出來選舉，請大家票投國民黨、對台東才有幫助。