〈南部〉劉櫂豪成立競總 蔡英文4天兩度輔選

2018-10-21

〔記者張存薇／台東報導〕民進黨立委劉櫂豪第五度挑戰縣長寶座，競選總部昨天熱鬧成立，數千位鄉親不分黨派全力支持，總統蔡英文也在四天內兩度到台東輔選，強力推薦「學生」劉櫂豪，她強調，劉櫂豪最清楚中央政策、最了解地方需求，最有能力和中央協調、一定可以加速台東的改變、請大家一起支持劉櫂豪、台東一定要贏！

劉強調做事符合台東人利益

包括競選總部主委陳建年、原住民後援會總召林正二、前立委賴坤成昨天都呼籲大家不分黨派、團結支持劉櫂豪，現場鄉親更不斷高喊「台東隊、全壘打！」希望從代表、村里長、鄉鎮市長到議員、縣長，民進黨候選人全部當選紅不讓！

劉櫂豪感性的說明擔任立委六年多，全力為台東爭取、打拚，他更強調，做事最重要的就是只要符合台東人的利益、一定奮勇向前，希望把政黨間的紛紛擾擾留在台北、他一定會不分黨派、不分顏色全力服務，也希望大家選擇真正有能力、有中央歷練又深耕台東的劉櫂豪。

誇讚劉把台東釋迦賣到日本

而蔡英文繼十七日民進黨行動中常會到台東舉行、為劉櫂豪輔選，昨天又再度到台東為「豪哥」加油打氣。蔡英文說劉櫂豪努力解決問題，中國以採購水果當武器、企圖影響台灣的選舉，劉櫂豪立刻把台東釋迦賣到日本去，因為他知道「讓雞蛋放在很多不同的籃子裡比較保險、才會賣得多！」更幫小農與企業媒合找行銷通路。

保證續辦熱氣球嘉年華 拚觀光

蔡英文進一步承諾，要讓全世界看到台東的美，保證繼續舉辦熱氣球嘉年華活動，還要開發新活動，吸引更多觀光客，而中客減少的部分，將透過快速增加的新南向國家觀光客、國旅遊客「補好補滿」、恢復台東觀光榮景。至於強化觀光基礎建設部分，包括南迴鐵路電氣化正在趕進度、南迴公路拓寬改善提早到後年春節通車，並將繼續推動花東鐵路全線雙軌化等。