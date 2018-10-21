〈台北都會〉北市「毛毛蟲」公車 上路恐遙遙無期

2018-10-21

〔記者黃建豪、鄭瑋奇／台北報導〕台北大都會客運引進「毛毛蟲」雙節公車多年，原定今年四月上路，沒想到在申請交通部補助的環節上卡住。業者今年度向交通部公路總局申請補助遭退件，求助北市公共運輸處二度向公路總局申請，不料公路總局「打槍」，審查後仍不符規定，「毛毛蟲」公車上路恐怕遙遙無期。

雙節公車掛牌 申請補助遭退件

全長十八公尺的雙節公車，五年前由大都會客運率先引進全台第一輛，可用於舒緩交通尖峰時段的高運量，初期無法通過車輛測試研究中心（ARTC）認證，上路時程一再延宕，直到去年才通過認證，並在今年完成車輛測試、安全檢測，終於讓車輛掛牌，沒想到反而因為已經掛牌，導致申請補助遭到交通部退件。

大都會客運總經理李建文指出，一般公車補助約九十二萬元，按照公車承載量計畫，雙節公車可獲得約二二三萬元補助，交通部卻規定，車輛掛牌後就不能補助，因此第一次申請遭到退件，但車輛只是掛牌測試，並沒有實際上路營運，因此請北市公共運輸處幫忙重新申請，何時上路沒有時間表。

公運處：將研究由市府補助

公運處科長朱宸佐指出，中央認為車輛領牌後就不符合補助要件，但市府希望公路總局能給予業者補貼，因此幫助業者說明雙節公車提早領牌的原因。

公路總局表示，業者去年申請牌照時，就可透過北市府來申請補助，但當時並未申請，今年才要讓去年已掛牌車輛申請補助，與規定不相符，因此退件，現在北市府補充資料後再來申覆，審查後認為仍不符合規定，建議業者可直接向北市府申請低地板公車補助計畫。

對此朱宸佐說，有收到公路總局的回文，將把公文轉給大都會再討論，雙節公車也是屬於低底盤公車的一環，且北市從無這樣的公車營運，會再研究看看是否由市府給予補助。