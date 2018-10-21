〈台北都會〉〈公園舉辦〉慶生變後援會造勢 丁遭沒收保證金

2018-10-21

〔記者簡惠茹、楊心慧、蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲昨在北投七星公園舉辦行動競總首場活動，但民進黨台北市長候選人姚文智先前申請卻被以不能辦政治活動遭拒，國民黨候選人丁守中以慶生會名義借用大安森林公園，實際上卻辦後援會成立活動，台北市公園處認定違法，沒收保證金三萬元。

柯文哲行動競總昨天開往北投七星公園，丁守中痛批柯文哲雙重標準，不讓其他候選人使用公園，明明是造勢活動，卻硬說是園遊會。

丁守中雖沒借用北投七星公園舉行後援會成立活動，但丁的各行政區後援會成立大會幾乎都在公園或學校舉辦，例如松山、信義、大安、文山後援會成立大會都是辦在公園，內湖區後援會活動辦在內湖高工禮堂，中正區後援會活動則是辦在強恕中學籃球場。

丁陣營：未來將尊重市府規定

丁守中競選辦公室發言人詹為元表示，之前都有依照市府流程申請公園等場地舉辦活動，只是有的是以後援會成立為由、有的是以慶生會為由申請，市府也都有核准，未來會尊重市府立場和規定，避免在公園和學校辦政治活動。

公園處指出，丁守中以「社員慶生暨親子活動」借用，現場出現「大安區後援會成立大會」布條，又有燃放鞭炮行為，違反「台北市政府所屬各機關場地使用管理辦法」第十三條，因此沒收三萬元保證金、且一年內不受理申請人申請活動。

丁守中昨晚對此表示，柯文哲自己佔有行政優勢，用來限制他們不能在公園辦政治活動，這樣不合理。

至於學校部分，北市教育局主任秘書陳素慧說，校園開放場地要點規範，競選活動須在假日（週六、日）且學校無其他教學活動，才可以申請開放租借校園的獨立空間，例如活動中心或禮堂、球場等，開放期間視為一般活動，因此競選背心或旗幟可以進入校園。