〈台北都會〉柯行動競總處女秀 吃6張罰單

2018-10-21

〔記者黃建豪、楊心慧、簡惠茹／台北報導〕爭取連任的台北市長柯文哲昨在北投區七星公園舉辦行動競選總部開幕園遊會，將改裝的競選貨車開進公園，活動雖多以音樂會為主，但仍有人在宣傳市政，柯演講時還喊出競選口號，台下民眾也高呼「連任」。公園處認定，該場園遊會與原先申請活動內容不符，將依據「台北市政府所屬各機關場地使用管理辦法」，沒入三萬元保證金，加上行動競選車違停，另開出六張罰單，罰款一萬八千元。

姚批柯雙重標準 丁指帶頭違法

民進黨台北市長候選人姚文智批評，做市長不該如此，選舉是公平競爭，若假借名目、雙重標準，相信市民朋友不會認同。國民黨台北市長候選人丁守中抨擊，柯是帶頭違法亂紀的市長，不准其他候選人在公園造勢，自己卻把競選活動辦在公園，就是遊走法律邊緣。

園遊會變造勢 沒收保證金三萬

柯文哲競選辦公室昨以「戶外音樂會」為名義，在北投區七星公園舉辦行動競選總部開幕園遊會，上午九點將行動競選車開進公園正中央，就被公園處認定違停，先依「台北市公園管理自治條例」開單勸導後，九點半開出第一張罰單，直到晚間六點活動結束，總共開出六張罰單、罰款達一萬八千元。

競選車開進七星公園 違停挨罰

柯文哲舉辦行動競選總部開幕園遊會，將改裝的競選貨車開進公園違停，柯文哲無奈表示，他不僅競選辦公室被抄掉，連這個第一次出來也被罰錢。

柯：原說可以的 但下次改進

對於是否刻意帶頭違法？柯回應稱，事先有問他們（指公園處），他們說可以，但這個被罰錢，下次就改進。

活動昨下午一點登場，雖多以音樂演出為主，但仍有不少人宣傳市政，而柯文哲壓軸演講時，雖一開始就呼籲民眾不要有選舉動作，但柯本人多次呼喊競選口號，演講到激動處，台下民眾也高呼「連任」。主辦單位統計，公園內民眾約有三千多人，加上流動人口大約五千多人。

公園處：與申請活動內容不符

在場監督的公園處陽明所主任林晁嘉指出，競選車本身以及活動也都算是競選造勢的政治活動，已違反「台北市政府所屬各機關場地使用管理辦法」第十三條，將沒入柯辦當初繳交的三萬元保證金。公園處事後改稱，昨開罰其活動車，是因與申請活動內容不符合，至於是否違規從事競選活動，須由專責的選務機關認定。對此，柯辦發言人蔡峻維表示，活動最初是以戶外音樂會名義申請，他們對行動競選車的認知是「舞台」，對於公園處認定違法，還要再瞭解狀況。