〈台北都會〉泰山賽獅王 基隆長興呂師傅3連霸

2018-10-21

〔記者葉冠妤／新北報導〕泰山獅王文化節昨在泰山體育館舞獅爭霸，社會組由基隆長興呂師傅龍獅團登上獅王，創下三連霸紀錄，少年組則由三芝國小勇奪冠軍。廿六日還將舉辦「顯應祖師聖誕大典遶境活動」，為民祈福。

少年組 三芝國小奪冠

泰山區六所國中、國小學生昨戴著獅王頭套，百獅氣勢登場。新北市長朱立倫致詞時表示，獅王文化節與顯應祖師是泰山重要文化傳統，也是當地最具特色的節慶，每年廣邀全台各地獅隊，共同為延續獅王傳統努力，同時，也有小小獅王的表演舞台，讓新北小學生競技，讓舞獅不僅是一種文化，更是一種運動。

昨天賽事分為少年組與獅王社會組競賽，少年組前三名分別為三芝國小、乾華國小與埔墘國小；社會組前三名則為基隆長興呂師傅龍獅團、新北市體育總會龍獅運動委員會以及新竹聯豐隆獅戰鼓團，其中基隆長興呂師傅龍獅團已連續三年稱霸社會組冠軍，靈活的肢體動作將舞獅的精髓展現得淋漓盡致。

此外，今年獅王節特別增加少年組南獅技能項目表演示範賽，由板橋區埔墘國小及石門區乾華國小競技，趣味性的競賽方式增加獅王文化節整體豐富感，也期許未來有機會可以納入正規比賽，而泰山區同榮國小的武術獅隊演出，延續在地「獅藝」文化。

顯應祖師26日遶境祈福

廿六日還有泰山區最盛大的宗教慶典「顯應祖師聖誕大典遶境活動」，為居民帶來平安及幸福。