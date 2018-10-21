〈北部〉《宜蘭》批林姿妙花光羅東錢 陳歐珀：全無政績

2018-10-21

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕民進黨羅東鎮長候選人黃素琴競選總部昨成立，宜蘭縣長候選人陳歐珀到場相互拉抬；陳抨擊國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙，擔任羅東鎮長把鎮庫從一億餘元花到只剩五百萬元，錢都快虧空花光，卻沒有政績與建設。林姿妙陣營回應，每次都這樣抹黑、胡說八道，民進黨候選人應讓選舉更正面，回歸政策面討論。

陳指1億多鎮庫只剩500餘萬

黃素琴競選總部成立大會，陳歐珀、民進黨宜蘭市長候選人江聰淵、農委會主委林聰賢夫人林素雲等人都到場站台。陳歐珀致詞說，林姿妙對外一直說她把羅東財政「轉虧為盈」，事實卻是前鎮長林聰賢卸任時，鎮庫還有一億七百萬元，還留下許多公共造產「金雞母」，可以增加鎮庫收益。

陳歐珀指出，而今，羅東鎮庫被花到只剩五百餘萬元，林姿妙根本不是「轉虧為盈」，而是快把羅東鎮的錢花光了，羅東的自來水鉛管汰換、鎮內區域排水，都是他向中央爭取的，林姿妙兩屆鎮長任內，除了「營養午餐免費」，到底還做了些什麼建設或政策？根本完全沒有政績。

黃素琴也批評，羅東鎮近幾年交通、治安混亂，她看了很難過，羅東的錢被林姿妙拿去外鄉鎮亂花，可以這樣做嗎？這樣對得起羅東鎮民嗎？羅東這麼多年來，林姿妙到底為羅東做過些什麼事情？有什麼基礎建設嗎？如果林當縣長，實在不知道宜蘭未來該何去何從？

林陣營：亂抹黑沒什麼好回應

林姿妙陣營回應，民進黨每次都胡說八道，選戰應回歸政策面的論述，檢視自己對縣民要提供什麼未來，不是每天批評林姿妙，這樣一點意義都沒有，更與民主聖地價值相違背，這 樣的胡亂抹黑，她們沒什麼好回應。