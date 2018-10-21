〈北部〉《花蓮》徐榛蔚總部成立 傅崐萁現「聲」

2018-10-21

〔記者花孟璟／花蓮報導〕國民黨花蓮縣長候選人徐榛蔚昨成立競選總部，包括國民黨主席吳敦義、新北市長朱立倫都到場站台，針對民進黨派代理縣長到花蓮的施政，徐榛蔚喊話「花蓮有徐榛蔚，花蓮不要錦衣衛，花蓮有東大門，我們不怕東廠們」，她說，再給民進黨作為下去，「花蓮人再不站出來，尊嚴和面子在哪裡？」呼籲大家票投國民黨。

吳敦義授旗 朱立倫、張善政、郝龍斌站台

國民黨主席吳敦義昨天下午先到花蓮縣黨部，替議員、鄉鎮長等各級首長民代候選人幹部加油打氣。吳敦義說，新北是保命之戰，台中、彰化「贏一個就是贏，兩個都贏就是大贏」，高雄也贏就是「翻天覆地的大贏」，所以特別派了買菜賣菜都很內行的韓國瑜，當初他當立委，打陳水扁那一次「我很認同跟敬佩」，那一戰他肯定韓國瑜「允文允武」。

稍後，吳敦義到徐榛蔚競選總部成立大會，與新北市長朱立倫、前行政院長張善政及前台北市長郝龍斌等為徐站台，吳為徐榛蔚授國民黨旗及披掛彩帶。吳敦義說，希望花蓮包括縣長、各級民代鄉鎮長都能全壘打，盼五合一選舉花蓮人同心協力，讓徐榛蔚高票當選。

誓師大會上還播放一段傅崐萁為徐榛蔚加油打氣的預先錄音，徐榛蔚也高唱「傅崐萁最愛」的主題曲「正港ㄟ英雄」！徐榛蔚說，感恩所有花蓮人，傅崐萁不在，依舊不離不棄挺榛蔚，強調花蓮人的尊嚴不容被踐踏，她要證明給全國同胞看「花蓮有徐榛蔚，花蓮不要錦衣衛，花蓮有東大門，我們不怕東廠們」，批民進黨「拐花蓮人」，她希望打造國際智慧城市、觀光友善花蓮。朱立倫也希望花蓮人支持「最好的媳婦」、「花蓮人的媽媽」徐榛蔚當選。