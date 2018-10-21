〈北部〉為劉曉玫助選 小英：勇敢改變花蓮

2018-10-21

〔記者王錦義／花蓮報導〕民進黨主席、總統蔡英文昨到花蓮參加花蓮縣長候選人劉曉玫競選總部成立大會。蔡英文說，台灣歡迎來自全世界的旅客，過去地方沒有做的、做得慢的，現在就是趕進度的時候，把區域均衡、交通做好，加強基礎建設、提升觀光品質，讓「來花蓮玩」更簡單、更豐富。在為縣長候選人劉曉玫助選時，她也呼籲花蓮要再勇敢改變一次。

駁執政中客不來 強調歡迎各國旅客

蔡英文說，地方上有人說，民進黨執政所以中客不來，要跟大家再強調一次，台灣歡迎來自全世界的旅客，不管是中國大陸、日本、韓國、歐美、東南亞，想來台灣玩通通歡迎。她說，中客因他們政府不放人而減少，就用國民旅遊、用其他國家的觀光客來補，今年地震後，她就跑了好幾趟花蓮，推銷總統的私房景點，邀請大家來花蓮玩，兩岸關係怎麼樣都不應影響到民間的來往。

針對花蓮人關心的車票問題，蔡英文說，台鐵新的票務系統年底將上線，新的列車也準備購買，未來火車座位增加、座位分配更有效率，花蓮子弟要回家沒問題，觀光客來玩也沒問題。

推崇劉一步一腳印 有願景改變花蓮

蔡英文說，民進黨過去有黃信介主席「元帥東征」、也有百折不撓，終於得到花蓮鄉親認同的蕭美琴；現在，花蓮要再勇敢改變一次，劉曉玫二十五歲時從台北回花蓮，一步一腳印經營基層，從市民代表，做到連續四屆縣議員，把二十一年的青春歲月奉獻給花蓮；「勇敢改變」裡面的勇敢兩個字，就是過去對劉曉玫最貼切的形容，現在劉曉玫更有遠見、有願景來改變花蓮。

批傅前縣長鋪張浪費 劉懇請鄉親支持

劉曉玫說，前縣長傅崐萁炒股害慘許多人，至今拒不道歉；過去施政鋪張浪費，打造每公尺造價五十六萬元的香榭「鑲金」大道；用人民納稅錢為他們夫妻倆造神打廣告，還把消防緊急救護經費挪去請客吃飯；建設擺爛，中央給縣府很多震後重建經費，竟有多達二十六項工程進度是零，她懇請鄉親的支持，四年後一定會讓人民對自己的選擇感到驕傲。