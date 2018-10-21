〈北部〉25隊上百好手 苗栗市競飛「箏」豔

2018-10-21

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗市風箏文化暨客家美食節系列活動，週六、日兩天，在苗栗市河濱公園登場，來自英、德、日、泰等國內外廿五支團隊、上百名風箏好手齊聚施放各式風箏，將苗栗市的天空妝點得天「箏」浪漫；現場規劃多元豐富的客家美食攤位，市公所歡迎民眾來放風箏、看風箏、啖美食。

活動於昨天開幕，苗栗市長邱炳坤等人放飛苗栗市特色公仔「阿弟牯」、「桐花妹」，與歷年客家主題風箏包括客家斗笠、客家花布龍、客家甕等大會師，充滿濃厚的客家味。

國內外風箏比美 9米蝙蝠俠亮眼

各國風箏團隊陸續施放特色風箏，首次來台的英國Guy Reynolds帶來蝙蝠俠、蝙蝠女俠和超人等英雄系列氣囊風箏，其中九公尺的巨大蝙蝠俠曾在英國朴茨茅斯國際風箏節榮獲「最佳風箏獎」；德國團隊帶來吸睛的青蛙、蜜蜂、鱷魚等可愛風箏，還有印尼、越南等國傳統風箏，與在地客家味風箏比美，各顯趣味，引來不少民眾圍觀拍照。

除風箏表演，市公所還準備客家紅粄，只要上台大聲講「恁久好冇」就能獲紅粄一份。今年風箏節持續辦理「箏風景」攝影比賽，總獎金逾三萬元，並提供親子免費風箏放飛租借服務、免費DIY風箏體驗等。

「苗栗農業嘉年華」公館登場

另，苗栗縣政府延續「中農博」熱潮，於昨、今兩天，在公館鄉苗栗特色館舉辦「苗栗農業嘉年華」，集結超過六十家在地農家青農以及特色商家，現場有一元競標農產品、農特產品品嘗、農產品加工創新成果發表等。