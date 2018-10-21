〈北部〉《桃園》滷味王出爐 魯都香獨門滷功奪冠

2018-10-21

〔記者許倬勛／中壢報導〕市府觀光旅遊局首辦「桃園滷味節」，廣發英雄帖邀請卅七家業者以「豆製滷味」為主題，角逐「滷味王」寶座。經過兩週的捉對廝殺，首屆「滷味王」由知名連鎖店魯都香拿下，業者昨在中壢區華泰名品城接受加冕。

以30多種中藥材熬滷 全台粉絲不少

比賽機制初審採「網路票選」及「美食秘密客」，經民眾投票與秘密客造訪店家試吃，十六日評選出魯都香、榮榮麻辣鴨頭、古華花園飯店、波記老滷、忠貞眷村口、鼎太公紅麴滷味等十二家業者進入昨天的決賽；拿下首屆「滷味王」的魯都香，全台有廿多間分店，創始人張文彰以卅多種漢方中藥材調配獨門滷汁，從中央廚房配給食材與滷包，講究口味統一、品質穩定，多年來累積不少死忠粉絲。

胡天蘭：老滷最難得 汁鎖在食材

擔任評審的知名美食家胡天蘭說，滷菜好不好吃，靠的是滷汁，滷過多次、累積了鮮香精華於其中的老滷尤其難得。本次競賽，各家業者的百頁豆腐都做得軟嫩Ｑ彈，並將滷汁鎖在食材中，吃完口味厚重的黑豆干，再來口淡雅的百頁豆腐，令人印象深刻。

除魯都香摘下金獎，波記老滷、田媽媽傳統滷味、桃禧航空城酒店榮獲特優獎；大滷桶國際有限公司、鼎太公紅麴滷味、豆佐和風料理餐廳、忠貞眷村口、黑牌滷味、萬家滷味、古華花園飯店、榮榮麻辣鴨頭獲特色獎；忠貞眷村口另獲網路人氣獎。

市府：明年續辦 評選項目將擴大

觀旅局長楊勝評說，今年首辦的滷味節吸引逾千民眾參加，美味、衛生、特色及服務等都是評分重點，明年會繼續舉辦，並將評選品項擴大，不受限於豆類製品，肉類、蔬菜都將納入比賽項目，希望吸引更多業者參與，讓民眾品嘗屬於桃園的好味道。