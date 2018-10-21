〈中部〉烏日農會迎百年 盧秀燕偕吳瓊華拜票

2018-10-21

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日區農會昨日舉行「花漾迎百年、舞禾稻幸福」的活動，因時值選舉，很多候選人都到現場拜票，國民黨市長候選人盧秀燕便偕同第三選區市議員候選人吳瓊華拜票，兩人因為都是烏日的媳婦，受到婆婆媽媽熱情歡迎；市長林佳龍因為行程滿檔，則委請副市長張光瑤到場，向農民闡述市府的農業政策。

烏日區農會昨天在溪南中學舉行「花漾迎百年、舞禾稻幸福」的活動，主要為明年百年創會暖身，並啟動百年慶倒數計時的活動，現場設了相當多的攤位，展售各項農產品及小吃。

時值選舉，昨天活動也吸引第三選區市議員候選人及當地的里長候選人到場或者是派人拜票，只見門口及會場，到處都有候選人的工作人員忙著送礦泉水、面紙、扇子給民眾。

國民黨市長候選人盧秀燕則是偕同第三選區的市議員候選人吳瓊華一起到現場拜票，由於兩人皆是烏日的媳婦，吳瓊華更是深耕多年，因此兩人一到場，就受到婆婆媽媽的歡迎，每一攤都要跟兩人拍照，並且高喊「當選」。

市長林佳龍因行程滿檔，無法親自前來，但仍委請副市長張光瑤到場跟農民們致意，與烏日區農會總幹事楊義榮展開百年創會的倒數，並闡述市府的農業政策，讓農民了解市府的政績，而民進黨提名的第三選區市議員候選人張家銨則跟在身邊。