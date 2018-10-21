〈中部〉102人拾荒1小時 只賺1736元

2018-10-21

〔記者蘇孟娟／台中報導〕百人體驗「甘苦節」，拾荒一小時竟只夠買廿四個便當？！家扶基金會廿日首度在台中舉辦「甘苦生活節」，號召一○二人參與上街資源回收的「甘苦挑戰」，百人尋覓挖寶一小時後，收穫約可換得一七三六元，平均每人只賺到十七元，只夠買廿四個七十元便當，其餘得餓肚子，讓參與者大嘆靠資源回收維生的弱勢家庭，生活「金甘苦」。

家扶甘苦生活節 號召民眾體驗

家扶基金會指出，近來台灣進口垃圾導致回收價格崩盤，更影響靠資源回收為生的弱勢家庭生計，基金會扶助家庭中有一成六家庭月收未滿一萬元，其中為數不少就是從事資源回收，為讓民眾感受弱勢家庭的辛苦，家扶昨舉辦「甘苦生活節」，號召民眾參與「甘苦挑戰」，吸引一○二人報名。

家扶請來從事資源回收的弱勢扶助家庭家長現身說法，年逾六十的阿泉是低收入戶，因妻子身體不好，加上自己曾受傷，僅能靠資源回收支撐家計，但回收資源變賣價愈見賤價，紙類每公斤約能換到二元，保特瓶、鋁罐約可換到六元，鐵罐價格最好，可換到七元；加上競爭者多，往往忙一整天收入僅一、二百元，一個月的收入約僅五、六千元，不少人聽完他的介紹均表示難以想像。

百人齊聚大會師後出動上街頭「尋寶」，因限時一小時，加上有不同組的競爭對手，各組卯起來行動，一看到垃圾袋即立刻趨前翻找可回收物資；有的組別則從高單價物資下手，看到修車廠就趨前詢問店家能否提供回收物資，幸運獲得鐵架，讓眾人興奮扛回中心回報。

百人挑戰一小時後，回收的紙箱、瓶瓶罐罐換算回收價，其中回收到鐵架的組別獲益最豐富，共可換到四百八十元，但也有組別忙一個小時，竟只賺到五十二元，忍不住直呼「有沒有搞錯」。

弱勢求生辛苦 民眾願行動關懷

家扶總計百人收穫約能換得一七三六元，平均一人一小時僅能收入十七元，若換算買七十元的便當，只夠買廿四個，其餘的人都要餓肚子，成績讓參與者大表不可思議，還有人「自首」說，回收途中還買手搖飲解渴，沒想到忙一小時的成績竟連一杯茶都沒辦法買，深深體會到靠資源回收的弱勢家庭生活大不易的辛苦，以後會以行動關懷弱勢。

家扶基金會指出，百人回收的物資全轉贈給阿泉，也盼民眾能以捐款等行動，支持家扶助貧。