〈中部〉彰市關帝廟重修效率高 提早半年完工

2018-10-21

〔記者湯世名／彰化報導〕浴火重生！總經費高達四千五百多萬元的彰化市縣定古蹟關帝廟重修工程，施工一年三個月後，於本月初完工，該工程動工時間之快與提早半年完工，在國內古蹟維修上都是罕見紀錄，總統蔡英文將在二十三日專程前來視察。

23日總統將專程視察

關帝廟興建於清朝雍正十三年（西元一七三五年），由當時的彰化知縣秦士望捐俸創建，目前由彰化市公所管理，由於年久失修，蟲蛀、漏水嚴重，中央及地方政府共編列二七五○萬元重修，前年十二月、去年一月辦理發包但都流標，原定辦理第三次發包，不料發包前二月八日後殿文昌殿突然發生大火，預估後殿重建經費近二千萬元，若加上重修的二七五○萬元，總金額暴增至四千五百多萬元，且後殿重建經費需由市公所自籌。

文化部曾向彰化市公所建議先撤案，重新提出申請，即可不用負擔自籌款，將可獲得全部補助，惟市長邱建富認為，關帝廟重修案若是撤案，還須將經費退回再另提修護計劃由文化部審核，並經立法院及縣議會、市代會審議，時間至少要拖一年半以上，因此決定自籌款由市公所負責，讓該案不用撤案，得以繼續進行。

邱建富指出，一般古蹟從毀損到動工重修，平均要二年半，但關帝廟重修工程於去年八月開工，從大火到重修開工僅五個多月，此外，一般古蹟維修工期都會延後完工，關帝廟重修今年十月就完工，工期僅一年三個月，提早半年完工；動工時間之快與提早半年完工，效率之高，總統蔡英文為此給予市公所團隊高度肯定，並將於二十三日親臨關帝廟視察嘉勉。

他說，二十六日將舉辦關帝廟重修入火安座大典祈安福醮迎神遊境，當天上午九時三十分從臨時行宮（彰化慶安宮）起駕，把暫厝於臨時行宮的五十多尊神明請回關帝廟，二十八日起一連五天舉辦入火安座大典。