〈中部〉補足消防人力 小英：5年增3000名

2018-10-21

〔記者劉濱銓／南投報導〕全國消防暨義勇消防人員競技大賽，昨在竹山消防訓練中心登場，蔡英文總統特別前往視察，並為解決消防人力荒做出承諾，總統表示，為強化消防與救災能量，明年起將以每五年增補三千名消防員為目標，並對警、義消各編列五億元強化軟、硬體設備，讓第一線消防人員，可無後顧之憂地投入防、救災。

竹山視察消防競技 承諾解決人力荒

昨消防競技大賽，內政部長徐國勇、南投縣副縣長陳正昇也都到場關心，比賽項目包括橫渡救生、火災搶救、幫浦射水、負重救生、著裝競賽、基本繩結等，在場警、義消無不卯足全勁比拚，還有各地消防婦宣隊的拉拉隊競賽，熱力四射的表演，令人目不暇給。

編列10億經費 充實救災組織與裝備

蔡總統表示，今年二○六花蓮地震、八二三南部水災，災害發生時都能看見消防人員投入第一線救災。從明年開始，每五年將增補三千名消防人員，強化消防陣容，而從二○一六至二○一九年，也投入五億餘元精進消防救災裝備器材，並在二○一七年至二○廿一年編列五億餘元，充實義消組織人力與裝備器材，盼在軟、硬體同步精進改善，保障救災工作安全。

徐國勇則說，消防是安居之本，藉由各類消防競賽，磨合與培養團隊默契，精進救災能量，保障民眾生命財產安全。

陳正昇表示，縣府今年也編列一千萬元經費更新消防裝備，希望讓縣內消防員能從容面對救災勤務，並期盼透過在竹山舉行的消防競技，讓選手有機會能到縣內景點觀光，感受南投的風景人情。