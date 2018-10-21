〈中部〉雲林原民豐年祭 詔安客家館同樂

2018-10-21

〔記者詹士弘、鄭旭凱／雲林報導〕雲林也有原住民豐年祭！縣府為促進族群融合，昨天在崙背詔安客家文化館舉辦原住民族文化歲時祭儀活動（豐年祭），雖然落籍雲林的原住民族只有兩千餘人，但在六輕工作的原住民族人數相當多，縣府盼透過豐年祭的舉辦，邀在雲林的原住民族一起同樂（見圖，記者詹士弘攝），希望延續原住民族優良傳統。

雲林縣的原住民族計有十六個族別兩千四百廿九人，雲林縣副縣長丁彥哲指出，雖然雲林不是傳統的原住民縣市，但只要來到雲林生活就是雲林縣的一份子，縣府希望落實對於縣內每一位鄉親的關懷，因此結合原住民委員會推動原住民相關福利措施以及就業媒合，希望每一位原民都可以感受到縣府的用心及照顧，很高興來到豐年祭活動的現場，跟原住民族朋友一起同樂。

丁彥哲表示，由於雲林的原住民人數不多，如果不靠原住民團體的幫忙，很難將原住民政策及福利落實到原住民身上，希望原住民團體能多透過豐年祭等活動，把相關訊息傳達給原住民，才能真正照顧到原住民朋友。

雲林縣六輕原住民族發展協會前理事長林志龍說，原住民沒有文字，全靠口述的方式傳承，成立協會的目的在於希望原民文化可以得到傳承，也希望讓更多人看到在原住民快樂、認真的一面；現任理事長潘國樑表示，協會中的成員都是各縣市來到雲林就業的原住民，藉由聚會讓族人們的思鄉心情可以在彼此的互動中找到出口。