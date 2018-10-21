〈中部〉嘉縣科技打選戰 行動綠團隊臉書直播拜票

2018-10-21

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕年底多合一地方選舉前天完成號次抽籤，各級候選人四處拜票，民進黨提名嘉義縣長候選人翁章梁率行動綠團隊選將，一早齊用臉書開直播分享拜票畫面，國民黨提名縣長候選人吳育仁邀請前總統馬英九來加持，無黨籍候選人吳芳銘則到各陣營的鄉鎮市長、縣議員候選人競選總部爭取支持。

翁章梁與30多位候選人分享

翁章梁昨早與行動綠團隊鄉鎮市長、縣議員候選人等三十多人，分別在各路口拜票，但同時在臉書上開直播，由於直播影片觸及率高，加上支持者分享，嘉義網友的臉書動態上不斷出現他們的拜票畫面，笑說「一早看手機，都是綠油油，顧眼睛」。

翁章梁說，跳脫傳統，利用科技，以臉書直播，從嘉義縣最高的阿里山、大埔到沿海布袋、東石同步拜票，透過網路畫面請民眾支持他，共同邁向新嘉義。

吳育仁邀馬英九站台輔選

吳育仁邀請馬英九、前立委翁重鈞等人陪同拜票，馬英九到中埔鄉為吳育仁及縣議員候選人邱銀海聯合競選總部站台，並參與番路鄉柿子節活動；馬英九表示，第三次到嘉縣為有能力又清廉的吳育仁加油，請選民支持國民黨候選人來翻轉嘉義。

吳芳銘尋求跨黨派支持

吳芳銘選戰打法不分藍綠，昨到民進黨提名縣議員候選人蔡鼎三競選總部祝賀，也到泛藍的無黨籍朴子市長候選人吳品叡競選總部致意，並到泛綠的無黨籍縣議員候選人莊竣傑家中拜訪，尋求跨黨派支持，重申打破派系，請選民支持專業治理。