〈中部〉假日農夫夯 小型機具、資材熱賣

2018-10-21

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林國際農業機械暨資材展昨天起一連三天在虎尾高鐵特定區登場，展售物品從大型曳引機到小的農用資材琳瑯滿目，這幾年假日農夫增加，小型簡易、輕便農機詢問度都相當高，甚至熱賣。

雲林農機展 國內外民眾、業者參觀

雲林國際農機展今年第十三年，吸引國內外四百多家廠商參展，展出攤位一千二百多攤，有大型的曳引機、農耕機，中型的新式搬運機、播種機及除草、施肥機，小型的有輕量型除草機、施肥機等，現場還有各式各樣農用資材、肥料、營養劑等。

農機展已在全國打響口碑，因各種農機、農用資材齊全，除雲、嘉地區民眾前往參觀，還有高雄、台中、台北民眾遠道而來，甚至國外業者也來參觀。

農村缺工人力不足問題嚴重，節省人力的農機民眾詢問度高，另假日農夫、無毒有機栽種當道，個人用小型農機也是這次農機展詢問度高及熱賣，部分打折的農用資材還引起搶購。

李進勇希望吸引年輕人投入農業

四十多歲李姓男子與家人一起來參觀，他指出，家中有一、二分農地，父母年紀大做不了，他改種一些果樹，利用假日回家管理，想挑選一些輕巧的農機，像除草機、小型翻土機；農機業者表示，考量使用者的需求，以前使用柴油的農機都改用電池，輕巧又方便，詢問度高且熱賣。

雲林縣長李進勇指出，農機展除了展出更新穎、更先進的農機外，藉由展覽廠商間的彼此觀摩，更能促成不同領域專家的結盟與發展，台灣農業發展現遇到最大問題為缺工、產銷失衡及天然災害，未來將引進智慧科技，即把現有農機與科技緊密結合，推出各式新型農機，減少人力及成本，也能吸引年輕一代投入台灣農業。

農糧署副署長蘇茂祥表示，為解決農村缺工問題，農糧署建置「農機耕作服務系統」（農機Uber）平台，提供人力、農機代耕資訊。