〈南部〉遭網軍簡體字辱罵 高閔琳喊告

2018-10-20

〔記者黃旭磊、洪定宏／高雄報導〕女議員高閔琳幫高雄市長候選人陳其邁力戰網軍，竟遭簡體字、疑似假帳號攻擊，並有網友留言「被狗╳過」及「破麻」，高閔琳強調必定提告。

高雄市現任議員高閔琳本週對外挑戰假民調、假影片、假新聞，指稱韓國瑜及暗黑軍團攻擊陳其邁，未料，事後遭網軍輪番以簡體字、污穢言論攻擊。

高︰掃廁所不怕沾到髒東西

她說，罵她曾被狗╳過，看到賣香腸的小販就說是╳╳犯，還留言「破麻」等字眼，對此，高閔琳強調，自己也非吃素，掃廁所不怕沾到髒東西，有帳號、找到人就告。

高閔琳昨天到高雄市文化中心抽選舉號次，抽籤後受訪說，二○一○年引述媒體報導，po文遭楊秋興陣營控告違反選罷法，法院審理後還清白，這次中國及海外假帳號介入地方選舉並攻擊陳其邁網站，將會同民進黨支持者舉辦「反併吞」遊行，呼籲團結對抗中國因素及不實攻擊。

女里長候選人嗆對手被捕

另，左營區陳姓女里長候選人前天到同里的朱姓女候選人的競選服務處叫囂，昨天又在抽籤場合嗆朱婦說：「妳給我小心一點，我見妳一次打你一次！」朱婦向警方指控陳婦恐嚇，警方獲報當場逮捕陳婦，依違反選罷法、恐嚇、妨害公務及公然侮辱等罪嫌，將她移送法辦；是否影響陳婦的參選資格？要看涉違反選罷法偵辦情況而定。

陳婦進派出所後情緒不穩，且拒絕說明騷擾及恐嚇朱婦的原因。警方表示，該里有四位候選人，陳婦及朱婦都非現任；陳婦目前待業，月前曾被強制送醫。

朱婦聲稱，不曾跟陳婦有過糾紛，但陳婦卻對她以三字經辱罵，還要讓她選不上里長，日前更對競選服務處潑水。