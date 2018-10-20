〈南部〉台東號次抽籤 劉櫂豪2號比Ｖ 饒慶鈴代抽5號

2018-10-20

〔記者黃明堂／台東報導〕台東年底五合一選舉昨天完成候選人號次抽籤，縣長候選人分別是一號鄺麗貞、二號劉櫂豪、三號黃裕斌、四號彭權國、五號饒慶鈴。

劉有百位支持者陪同展現氣勢

包括縣長及縣議員候選人在台東縣政府大禮堂抽籤，國民黨主將饒慶鈴由競選總幹事陳德勝領軍代抽， 民進黨則由劉櫂豪親征，主委陳建年、原住民後援會總召林正二以及近百位支持者陪同展現氣勢，無黨籍黃裕斌、彭權國未特別安排支持者，無黨籍鄺麗貞則從登記至今五十天都神隱，由主持人代抽。

劉櫂豪抽中二號後在廣場造勢，展現團結勝選氣勢，比出勝利Ｖ手勢，支持者更熱烈高呼凍蒜口號。劉櫂豪表示，選戰進入最後衝刺階段，希望所有支持者雙雙對對，一起努力，為台東贏得勝利！

林琮翰帶五隻恐龍人偶 吸睛

各縣議員候選人也展現團隊力量，場面相當熱鬧，競選連任的縣議員林琮翰帶了五隻恐龍人偶上陣，相當吸睛，無黨籍王文怡原本在議會服務，有「學姐」般的美貌，投入選戰，也相當吸睛。

東市長抽籤 洪宗楷一號 張國洲二號

另場重要戰役是台東市長選舉，民進黨候選人洪宗楷在競選團隊及同黨市代候選人陪同抽籤，抽出一號後馬上展現「一身是膽、市政有感」的看板；張國洲則有人氣助陣，抽出二號籤牌後，比出勝利手勢，高喊連任成功。

台東縣除了選縣長、還將選出第十九屆議員卅人、十六位鄉鎮市長及一百卅六位代表、一百四十七位村里長，合計三百三十位公職人員，經縣選委會、中選會資格審查後的正式候選人，包括縣長五人、縣議員六十七人、鄉鎮市長四十三人、村里長三百廿九人、代表則為兩百卅六人，合計台東縣候選人達六百八十人。