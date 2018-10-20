〈南部〉阻黑金 民進黨簽署廉政參選聲明

2018-10-20

〔記者洪瑞琴、邱灝唐、楊金城／台南報導〕台南市第三屆直轄市議員選舉抽籤，候選人出動助選團盛大造勢，其中不乏單槍匹馬前往者，亦有候選人大打親子牌，抱小孩或挑著寶寶擔子，象徵吉利好采頭。

台南市議會四年前爆發議長選舉賄選案，一時引起各界關注。民進黨南市議員及候選人昨趁著抽籤前夕，共同簽署廉政參選聲明，宣誓不讓賄選案再度發生，阻止黑金橫行。

市議員候選人陳昌輝把自己的兩個小孩放在竹籃內，一肩挑起重擔到會場；他表示，下一代是國家未來主人翁，挑擔代表承擔與責任，為這城市幸福打拚。市議員候選人林志聰推派妻子余柷青代表抽籤，她開心地抱著小寶寶參加，希望求得好采頭。

而第三屆台南市里長選舉昨也完成號次抽籤，其中，新營南紙里長候選人王信雄和郭崑德，從南縣到南市升格直轄市、連續對戰四屆，在基層里長選戰中罕見，兩人「王見王」也展現風度。

此外，新營南紙里長王信雄、新營太北里長王献彰、柳營中埕里長王天河，都是南市溪北連任最長八任三十二年多的里長，從年輕當到老，三位候選人都投入這次競選，尋求連任九任里長。

而新營延平里、永生里和好平里整編為永平里，三位現任里長蘇科全、陳國安和沈鈺麒都未退讓，競選下屆永平里長，選情激烈，也是溪北罕見三位里長競選同一里的選局。