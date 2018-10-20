〈南部〉南市議員選舉 民進黨、國民黨搶進議會 目標全壘打

2018-10-20

記者蔡文居／特稿

台南市下一屆市議員選舉，十三個選舉區共有一百一十二人角逐五十七席，其中，民進黨提名卅七席、國民黨廿二席，另外基進黨提名四席、台聯提名兩席、時代力量及親民黨各提名一席。民進黨這次採高額提名，力拚過半；國民黨則保守提名，希望揮出全壘打，其他小黨在兩大黨夾擊下，力爭在議會占有一席之地。

四年前的市議員選舉結果，在應選五十七席中，民進黨當選廿八席、國民黨十六席、無黨籍十二席、台聯一席。在這情況下，年底選舉，各黨派當選席次只要超越上屆，就算是勝選。

民進黨市黨部主委黃先柱表示，這次選舉，議員、市長候選人聯合競選，並採高額提名，母雞帶小雞、小雞拱母雞，不僅可節省經費，也希望展現團結，激發選民投票意願；目標則是全壘打，至少要搶下卅席，讓議會席次穩定過半。

國民黨市黨部主委謝龍介則表示，現在民心思變，這次他們謹慎提名，希望能揮出全壘打。在選戰部分，除了議員與市長候選人採聯合競選外，最近韓國瑜竄起，基於地利之便，也特別規劃他來台南助選，以擴大外溢效應。

基進黨訴求 比民進黨更本土

基進黨這次提名四席，為民、國兩黨之外，提名人數最多的政黨。台南黨部召集人黃建龍表示，四人雖在不同選區參選，但資源共享，連文宣也採共同文宣；他們不拚樁腳，而是以一個比民進黨更本土的政黨做為主要訴求，希望未來至少能搶下三席、成立黨團，改變議會生態。

台聯兩選將 互相支援

台聯黨部主委陳昌輝自己參選東區，現任議員楊中成在永康尋求連任。陳昌輝表示，小黨資源少、很辛苦，因東區與永康相鄰，在選戰及跑攤服務上，兩人互相支援、拉抬及共同文宣，希望兩席都上，在議會扮演第三勢力。

時力、親民黨 單打獨鬥

時代力量在台南僅提名永康區林易瑩一人，林易瑩表示，她腳踏實地研究地方政策，爭取認同，市議會長期在兩大黨之下，應該要有不同的聲音。而親民黨這次在北區提名前市議員李錦泉參選，力拚議會唯一一席。