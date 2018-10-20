〈南部〉台南市長候選人號次抽籤 黃偉哲籤王 高喊台南第一

2018-10-20

〔記者邱灝唐、洪瑞琴、萬于甄／台南報導〕南市第三屆直轄市長暨市議員選舉候選人號次抽籤，昨日上午在市立體育場舉行，六位市長候選人、十三個選區共一百一十二位市議員候選人，依序完成抽籤。民進黨市長候選人黃偉哲抽中一號籤王，支持群眾大喊「台南第一」；國民黨市長候選人高思博抽中二號，則高呼「南高合作、共創雙贏」。

高思博抽中二號 高呼南高合作

無黨籍候選人林義豐抽中三號，高呼「凍蒜」；許忠信抽中四號，說「事事順心」；六號蘇煥智說「六六大順」，陳永和未到場，由台南市選委會主委李孟諺代為抽籤、抽中五號。

對手圍攻 黃偉哲：勿作不實抹黑

各候選人出動助選團盛大造勢，也不忘相互攻防，目前居民調領先群的民進黨台南市長候選人黃偉哲，成為其他候選人圍攻目標；林義豐日前才剛與黃偉哲「同框」互訪城市願景館，昨就要求黃為「大創案」負責退選；另位候選人蘇煥智也要求針對此事跟他同場辯論，高思博則「建議」黃提告誹謗，大家一起上法庭說清楚。

黃偉哲表示，「這很奇怪，誰可以扮演檢察官、誰可以扮演法官角色」，該案已交由司法釐清，希望候選人不要為了選舉私己利益，而作不實抹黑攻擊。

員工薪水沒3萬 林義豐坦承會努力

林義豐日前以「補貼薪水到三萬」的政見，再度引起話題，昨天他卻坦承，自己公司不是所有員工都領到三萬，但他會努力在上任兩年後達成，期間會招商、開發工業區，提升台南人口數和競爭力。

另外，前總統馬英九昨陪同市議員候選人林燕祝，在永強黃昏市場掃街催票，被媒體問到，相較於國民黨高雄市長候選人韓國瑜選情聲勢頗佳，台南市長候選人高思博選情能否成功翻盤，馬英九坦言，「台南還要努力」。