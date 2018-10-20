〈南部〉高雄市長號次抽籤 韓國瑜1馬當先 陳其邁2號大勝利

2018-10-20

〔記者王榮祥、黃佳琳、黃旭磊、劉禹慶／綜合報導〕第三屆高雄市長、議員選舉號次抽籤昨順利完成，四位市長候選人與一百卅二位議員候選人，各自宣示最後階段全力衝刺決心。

璩美鳳抽到3號 蘇盈貴4號

高雄市四位市長候選人抽籤結果，一號國民黨韓國瑜、二號民進黨陳其邁、三號無黨籍璩美鳳、四號無黨籍蘇盈貴。

陳騎電動機車來 盼推動綠能產業

陳其邁在支持者陪同下，騎著電動機車前往文化中心抽取選舉號次，陳其邁說，他平時很喜歡騎機車到處趴趴走，未來也會大力推動這項綠能產業，對於外傳高雄市長選舉的地下賭盤已經拉近到三萬票的差距，他說，「我是來抽籤，不要談賭博」，陳其邁進入場內抽到二號後，走出會場接受支持者熱烈回應，「凍蒜」聲不絕於耳。

韓國瑜昨天獨自現身會場抽取選舉號次，他說，兵貴精，而人不在多，有票則靈，並稱藍營候選人認真、個個健壯不是小雞，半小時後，韓國瑜抽中一號，步出會場稱心情像小鹿一樣蹦蹦跳，藍軍必勝。韓國瑜說，高雄是沉睡廿年巨人，條件最好，等待人民清醒站起來成為台灣最有影響力城市。

韓獨自抽籤 籤條不慎掉落地面

抽籤過程中，蘇盈貴很乾脆、一氣呵成，韓國瑜可能略微緊張，籤條不慎掉落地面、但迅速撿起，璩美鳳把手伸進籤筒後閉上雙眼，摸索數秒才拿出，壓軸上場的陳其邁雖知道結果，仍帶著笑容、從容完成抽籤。

當韓國瑜宣布一號時，現場支持者高喊一馬當先、一定當選，陳其邁宣布二號時，支持者則喊高雄大勝利（ｖ）。

左楠區候選人柳淑芳昨天再次嘗試以脫衣方式傳達理念，但現場選務人員與警方早有準備，全程緊迫盯人、並在最危急時刻拿出大桌巾成功遮掩，避免候選人走光。

澎湖縣長抽籤 難得七人同框

澎湖縣長選舉今年呈現七搶一參選爆炸，創下澎湖地方自治史紀錄，抽籤作業前難得七人同框，留下了歷史性鏡頭，隨後由代理主任委員副縣長林皆興宣布開始，率先登場的縣長選舉抽籤作業，翁珍聖抽中籤王一號、其次為二號鄭清發、三號陳大松、四號吳政隆、五號賴峰偉、六號陳光復、七號呂華苑。