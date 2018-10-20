〈台北都會〉〈號次抽籤〉候選人王見王 獨缺柯文哲

2018-10-20

〔記者簡惠茹、黃建豪、楊心慧／台北報導〕台北市選委會昨舉行市長候選人號次抽籤，候選人皆親自到場王見王，獨缺台北市長柯文哲，由競辦總幹事小野代抽到四號；民進黨台北市長候選人姚文智為三號，國民黨候選人丁守中抽中二號，無黨籍候選人李錫錕抽到五號，籤王一號則為無黨籍的吳蕚洋。

小野昨率先到場，抽籤前說出一到五號的吉祥話，抽出四號後，與團隊成員「學姐」黃瀞瑩等人高喊口號，「改變成真，持續發生，就『四』柯文哲，For Taipei for the future」。小野表示，希望大家再給柯另外一個四年，小市民的小事，就是柯文哲的大事。

對於「四」這個數字是否覺得不吉利？柯文哲昨稱，就是一個數字，方便大家去蓋選票，他不會認為不吉利，像他家就住四樓。媒體追問有沒有相關吉祥話？柯說，「四季平安」就好，到他這個年齡就知道，平安幸福就好了。

抽到三號的姚文智受訪時指出，記得當年幫謝長廷打贏艱困的高雄市長選戰，謝的號碼就是三號，他認為這號碼很吉利，是個能在最後翻轉的號碼。

丁守中則是一把抽出二號，他說，「二號很好！比Ｖ手勢也很容易」，代表勝利成功，是好兆頭；台北要加強招商引資、要加強青年創新創業、加強城市競爭力，還要加強都市更新。

媒體詢問姚、丁，對於柯文哲抽到四號，會不會覺得柯做四年就好？姚文智聽到先是大笑，接著回答，「這是你說的，不過大家都這樣期待，這只是號碼而已，台北要換人做看看，要換一個新衫比較重要」；丁守中也是放聲大笑後表示，那讓柯去解釋，柯四年都做不好，怎麼還好意思奢求八年呢？

吳蕚洋表示，希望這次選舉，好好把理念善念推廣到全台北市、最後到全台灣。李錫錕則說，不管抽中幾號，重要的是端出好的政績、勤跑基層、一步一腳印打好選戰，幕僚建議「Give me five!」，李錫錕笑說「這個好」，青春又有活力。