〈台北都會〉號次抽籤 蘇拚「新北第1」 侯喊「厚日子2gether」

2018-10-20

〔記者何玉華、陳心瑜、翁聿煌／新北報導〕新北市長候選人昨號次抽籤，兩候選人都是由幕僚代表抽籤，民進黨的蘇貞昌抽到一號籤王，喊出「台灣最大、新北第一」口號；國民黨侯友宜則是二號，競選團隊也高喊「厚日子 2gether（Together）」。

跑行程 兩人都派代抽

新北市長候選人蘇貞昌競選辦公室派出發言人黃韋鈞抽籤，一舉抽出籤王一號，支持者立刻爆出歡呼聲，都覺得是個好的開始。黃韋鈞說，抽到一號象徵「台灣最大、新北要第一」。

黃韋鈞說，對於一號、二號沒有特別，團隊同仁各有所好，有人喜歡一號、有人喜歡二號，院長（蘇貞昌）則說，重點是發揮創意，讓大家快速記住號碼。

侯友宜則由競選辦公室新聞組副組長徐維遠前往抽籤，抽出二號，團隊喊出「厚日子 2gether（Together）」，表示抽號次一切平常心、隨緣，侯友宜也認為一切隨緣，每個號碼都是好數字，早上拜關公的時候，也沒有特別祈求什麼號碼，只祈求抽籤一切順利。

侯友宜昨天上午到板橋華德市場掃街拜票，幕僚通知抽中二號，現場支持者也比出勝利手勢，高喊「VICTORY」！

徐維遠也在抽籤現場播放侯友宜第二支形象CF，「厚日子大調查篇」，未來也會在各個平台播出，他表示，影片拍出侯友宜溫暖、有溫度的一面，未來侯友宜當選新北市長後，會在銀髮族和托育兩個領域加倍努力。