〈北部〉宜蘭會考積分級距 將改採七級分制

2018-10-20

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣國中教育會考出現重大變革，宜縣教審會昨通過決議，修改國中會考積分級距，不再只分A、B、C三級，改採「七級分制」，且會考積分從十五分提高到十七分；另，畢業資格積分從三分提高至六分，免試入學總積分從四十六分提升至五十一分，預計一○九學年度實施。

宜蘭縣國中免試入學超額比序積分，現行版本共有五個項目，分別為畢業資格三分、均衡學習六分、多元學習表現十六分、適性發展六分及教育會考表現十五分，總積分四十六分。其中，會考最受關切，國文、英文、數學、社會及自然各科三分，每科分為A、B、C三級，A可得三分，B得兩分，C得一分，等級以每科答對題數分類。

很多家長、老師與學生反映，只分A、B、C三級，積分級距過於模糊，不夠細膩；以去年國文科為例，答對四十題與答對二十題的學生都屬於B級，獲得兩分，級距過寬，單科得到B的考生占八成，公平性不足，也降低學生學習意願。

縣府昨召開教審會，決議將免試入學總積分提高至五十一分；畢業資格部分，取得畢業證書可得六分，取得修業證書得三分；至於較具爭議的會考分數，將原先三級制改為七級制，每科A++可得三點四分、A+得三點二分、A得三分、B++得二點六分、B+得二點三分、B得兩分及C得一分，會考總分提高至十七分；其餘項目維持不變。