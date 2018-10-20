〈北部〉花蓮選舉抽籤／徐榛蔚一馬當先 劉曉玫中幸運2號

2018-10-20

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣選舉委員會昨天上午進行二○一八縣市長議員選舉號次抽籤，依登記順序先由劉曉玫抽到二號、徐榛蔚抽到一號，至於黃師鵬由主持人代為抽到三號。此外，花蓮縣議員第一到第十選區共六十九位議員候選人也完成號次抽籤，由於人數眾多，支持者在場外集結喊口號唱歌，比賽誰場面大！

選舉抽籤日花蓮下雨，但支持者仍一大早聚集花蓮縣選委會門口，替支持的候選人加油，眾所矚目的花蓮縣長抽籤，籤王一號由徐榛蔚抽中。徐榛蔚說，花蓮幸福要延續，「讓花蓮成為台灣的第一，好不好！」

徐榛蔚說，拜託所有的兄弟姊妹家人們，繼續為花蓮打拚，打造台灣第一，她一定要在第一刻告訴大家及所有的好朋友，要捍衛花蓮的尊嚴，捍衛花蓮縣政府的金字招牌，不容任何人來踐踏花蓮、踐踏花蓮縣政府的所有公務員，未來的日子「栽贓抹黑會更加強烈」，她認為只要堅守正義的價值和信念，花蓮人一定贏，這是一場選賢與能的選舉，希望是良善、溫馨乾淨優雅的選舉。

抽中二號的劉曉玫說，改變是花蓮的期待，期待在花蓮縣民共同努力下，打造年輕人有未來的新花蓮，八年多以來，花蓮人不是北漂，而是四處漂，花蓮很多孩子到高雄到台北到台中台南工作，本地縣民可支配所得又是在台灣末段班，年輕人怎麼會有未來？ 劉曉玫認為，花蓮產業需要升級，首先，青農、農二代返鄉，其次透過政府力量讓企業到花蓮，她要協助企業、要用政策讓花蓮變得更好、不要用職權勒索企業、限制企業發展，讓年輕人找到回家的路。

花蓮縣選委會表示，縣長、議員及鄉鎮市長競選活動將自十一月十四日到廿三日，為期十天，鄉鎮市民代表、村里長的競選活動五天，從十一月十九日至廿三日，提醒候選人注意。