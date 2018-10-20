〈北部〉宜蘭選舉抽籤／陳歐珀喊「穿新三」 林姿妙比勝利手勢

2018-10-20

〔記者林敬倫、江志雄／宜蘭報導〕五合一選舉，昨辦理候選人號次抽籤；國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙、民進黨縣長候選人陳歐珀，在支持者簇擁下到場；林姿妙抽到二號，高呼「勝利在望」；陳歐珀抽到三號，喊出「活力宜蘭，穿新三（衫） 」口號。兩陣營在會場隔著廊道，各自激情吶喊，拚聲量與聲勢，誰也不讓誰。

昨天抽籤，縣長與縣議員候選人由縣選委會辦理，在宜蘭運動公園體育館舉行；鄉鎮市長、鄉鎮市民代表與里長，由鄉鎮市選委會各自辦理。宜蘭縣長五人參選，抽籤結果：一號林信華（無）、二號林姿妙（國）、三號陳歐珀（民）、四號林錦坤（無）、五號陳秋境（無）。

林姿妙由國民黨立委許淑華陪同到場，抽到二號後，支持者比出Ｖ的手勢，高喊「林姿妙當選，勝利在望」；陳歐珀由夫人徐慧諭陪同抽籤，抽到三號後，支持者立即秀出「活力宜蘭，穿新三（衫） 」的捲軸。

抽到一號的林信華說，「一」路和鄉親們堅定走來，「一」起感受每個感動，這是「一」起奮鬥的號碼；陳秋境則抽到五號，他說，頭、尾的號碼都佔便宜，抽到五號他很高興。林錦坤未到場，由選委會代抽抽到四號；林錦坤事後說：「賜我高中縣座、賜我蘭陽成長、賜國泰民安康。」

除了縣長，宜蘭縣議員七十三人搶三十四席、鄉鎮市長三十二人爭十二席、鄉鎮市民代表兩百三十一人選一百三十一席、村里長四百四十六人爭兩百三十席，競爭激烈。

民進黨宜蘭市長候選人江聰淵抽到一號，喊出「一定連任，平安順興」；國民黨張森霖抽到二號， 喊「高票當選，市長勝利」。羅東鎮長三名女性參選，無黨籍薛呈懿抽到一號，喊出「薛呈懿得第一」；國民黨吳秋齡抽中三號，高喊「OK當選」；民進黨黃素琴抽到二號，大喊「真勤好鎮長，羅東全勝利」。