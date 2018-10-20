〈北部〉〈新竹市長選舉〉號次抽籤 冷熱兩樣情

2018-10-20

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市長選舉候選人號次抽籤昨天完成，有的陣營出動大陣仗到場，展現勝選氣勢；也有候選人只比出手勢，沒有造勢活動，冷熱兩樣情。

爭取連任的民進黨籍現任市長林智堅，因為有其他的公務行程未出席，由選監小組代為抽出六號，民進黨提名的十二個市議員候選人，隨即在林智堅競選總部總幹事鄭宏輝和立委柯建銘陪同下，高喊「幸福特攻隊」與市長連任成功、市議員十二席全壘打的口號。

並結合抽中的「六」號，宣布「明日新竹，六大幸福」願景，包括產業發展、交通建設、自然生態、歷史人文、社會福利及智慧科技。

昨天適逢生日的無黨籍新竹市議長謝文進抽中一號籤王，直呼好采頭，隨後與支持者高喊「一馬當先」、「一定當選」，謝文進說，市長由他來當，新竹市建設一定大躍進，隨後並帶領車隊全市掃街拜票。

國民黨籍前新竹市長許明財抽中「四」號，在前新竹市長施性忠、童勝男和支持者陪同下，高喊「事事如意」、「勢如破竹」、「四平八穩」和「重返執政」，許明財強調，四號代表他和競選團隊有勢如破竹的信心，一定能讓國民黨重返執政。

另三名無黨籍候選人則都沒有造勢活動，黃源甫抽到「三」號，比出萬事「OK」手勢；李驥羣抽中「二」號，馬上比出勝利的手勢，郭榮睿則抽到「五」號，也開心用手掌比出「五」的手勢。