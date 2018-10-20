〈北部〉〈新竹縣長選舉號次抽籤〉各陣營造勢 熱鬧拚場

2018-10-20

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣選委會昨天在縣政府大禮堂舉辦下屆縣長選舉候選人號次抽籤，各陣營隨即依抽中的號次展開造勢活動，熱鬧拚場。

首先是民國黨候選人徐欣瑩抽中四號，在場支持者立刻高喊：「勢如破竹，勢必當選」，義工群隨後在全縣三十多個地點展開一系列快閃活動，還有義工扮演電影中的超級英雄，和徐欣瑩一起現身街頭，吸引路人目光。

徐欣瑩說，好友台北市長柯文哲也抽到四號，真的好有默契，未來要和柯文哲相互打氣，一起努力。

接著是民進黨候選人鄭朝方，委由總部發言人周江杰抽中三號，沒有到場抽籤的鄭朝方當時人在新豐市場掃街拜票，獲悉抽中三號後立刻喊出：「維新三支箭，改變新竹縣」口號；他說，民眾期待改變新竹縣，新世代的思維是把心力用在對的地方，他會做一個縣民永遠找得到的縣長。

隨後無黨籍葉芳棟抽中二號、他在縣府外，應支持者要求比出象徵「一加一等於二」的二隻大拇指手勢拍照，展現鬥志。

最後一個抽籤的楊文科抽出一號時，支持者高喊：「一馬當先」、「一定當選」口號，他隨後和競選總部主委范振宗、立委林為洲、聯電榮譽副董事長宣明智等輔選幹部以及多名支持者，在縣府門口合影留念；楊文科說，「拚經濟、重文教、享福利」是他對縣民的承諾，投給他就是投給幸福生活和穩定成長。