〈北部〉青埔國際商務城上樑 打造休閒空間

2018-10-20

〔記者許倬勛／中壢報導〕國泰人壽投資位於青埔特區、高鐵桃園站旁產業專用區兩百億元開發「國際商務城—複合商業大樓」，大樓工程昨舉行上樑典禮，預計二○二○年完工，將規劃全台首座國際化水族館及影城、旅館和商業大樓，兼具休閒、商業及旅遊等綜合機能，結合鄰近華泰名品城，預估每年可創造八千五百個工作機會、吸引逾六百萬觀光人潮，可望成為桃園市的亮點地標。

後年完工 估創造8500個就業機會

市長鄭文燦出席上樑典禮表示，複合大樓落腳的位置，是擁有交流道、高鐵、機場捷運及機場轉乘優勢的中心商業區，鄰近高鐵桃園站及機場捷運A18站，南來北往都很方便，轉乘機場捷運到桃園國際機場只要十六分鐘，無論在交通便利性、集客率等方面，都是最好的投資選擇。

設水族館、影城、商旅 可望成亮點

基地將興建地上九層、地下四層的複合商業大樓，樓地板面積約兩萬五千六百坪，預計二○二○年底完工，國泰人壽初期投資兩百億元，其中，最受矚目的是引進專業營運團隊「日本橫濱八景島」，打造全台首座跨國投資、也是都會區最大的水族館，另將成立新光影城、國泰商旅，成為獨具特色的複合式休閒娛樂空間。

鄭文燦表示，國泰投資的國際商務城也是航空城計畫的火車頭，市府還要在青埔地區設置市立美術館、橫山書法美術館、亞洲創新研發人才交流中心、航空城會議中心及展覽館等設施，此區將成為台灣進步城市的指標，也期許橫濱八景島公司將日本的成功經驗，結合數位科技、都會型水族館的設計，未來桃園將有前所未有的水族館，展示台灣和世界多樣的海洋生態。