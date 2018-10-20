〈北部〉補習班接錯童 找無孩子家長嚇壞

2018-10-20

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕嚇壞寶寶了！苗栗縣竹南鎮一間國小前天發生學生放學等補習班接送卻接錯人烏龍。柯姓家長在臉書社團指出，其妻放學時前往接送就讀小二的兒子時，竟不見人影，心急如焚，調閱監視器並四處詢問請人協尋，過了二十多分鐘，才見到一間補習班人員帶著兒子回到學校表明接錯學童，要到學校「換」小孩，過程讓人傻眼。

事發後男童父親PO說，「補習班隨便帶走小孩，折騰了多少人在著急難過，要你來道歉不為過吧！」而且帶錯小孩，該帶到的學童沒帶到如何向家長交代，怎麼會讓家長放心。他坦言被誤帶走的男童較為害羞木訥，認知自己放學後要補習，才會被帶走，但補習班搞不清楚要帶的學生是誰也太扯。最後男童父親也說「檢討別人也檢討自己啦！馬上責罵自己的孩子為何隨便跟陌生人走」、「要勇於表達，說出自己的想法和意見。」

該校校長指出，男童父親是該校教師，事發後「帶錯人」補習班昨天已經到校表示歉意，因補習班職員是新進員工造成；搞烏龍安親班受訪時也說未來會加強點名、落實確認名單。

校方說，目前安排安親班與補習班在校內接送學童，學童則分別排隊等待接送，並由一名主任與組長在旁監督陪同，不料竟發生烏龍，會檢討改進。

校方指出，未來除劃設分區讓學童以及補習班較易辨識，也會讓學童與不同補習班、安親班配戴相應識別證，避免類似事件再發生。