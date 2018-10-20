〈北部〉竹北頭前溪畔近百棵樹 疑枯死23棵

2018-10-20

〔記者廖雪茹／竹北報導〕經濟部水利署第二河川局近兩年來，在新竹縣竹北市的頭前溪堤防辦理環境改善工程做為示範，但被質疑所栽種的近百棵樹，疑似枯死了二十三棵，比例偏高。

二河局：會請廠商補植

第二河川局工務課說明，去年所栽種的近一百棵樟樹，有幾棵外觀可能看起來乾枯，但後來又從樹幹靠近根部長出新葉；由於此工程仍在保固期限內，現場查核一旦發現確有枯死情況，會請承攬廠商補植。但樟樹以外其他可能枯死的樹並非此工程所植。

綠美化工程 斥資近五百萬

竹北市頭前溪堤防道路—興隆路為重要幹道，沿線社區大樓林立，還有法院、地檢署，被縣政府視為門面，但是堤後坡卻常見雜草叢生，第二河川局斥資近五百萬元，於二○一七年辦理六家堤防環境改善工程，範圍從國道一號高架橋往東方向，施設路緣石、鋪草坪、種樟樹，希望展現新風貌。

竹北市民代表許育綸表示，二河局有心綠美化頭前溪堤防，卻缺乏後續的維護管理，他現場清查，去年在興隆路二段堤後坡種下的樹，八十四棵疑似枯死了二十三棵；其中有十餘比較大棵的樹，可能是移植過來的，卻未採全樹型移植法，導致存活率低，十分可惜。

許育綸說，種樹之後一定要持續照顧，二河局若因人力、經費限制，也可委託新竹縣政府或竹北市公所維管，或委託社區或民間社團認養也可以，以免美意打折扣。

其中十餘大樹 可能燈會移植

二河局管理課表示，這十餘棵較大的樹，有可能是新竹縣政府二○一三年承辦台灣燈會活動結束後，從會場移植到該處，原本有數十棵，但陸續枯死。為免影響公眾安全，已枯死、有傾倒之虞者，明年都將逕行移除。

責任歸屬不清 二河局將移除

不過，記者詢問縣府農業處、工務處、環保局、交通旅遊處等，初步回應都說並不是他們所移植。