〈北部〉竹北頭前溪畔近百棵樹 疑枯死23棵

2018-10-20

〔記者廖雪茹／竹北報導〕經濟部水利署第二河川局近兩年來，在新竹縣竹北市的頭前溪堤防辦理環境改善工程做為示範，但被質疑所栽種的近百棵樹，疑似枯死了二十三棵，比例偏高。

二河局：會請廠商補植

第二河川局工務課說明，去年所栽種的近一百棵樟樹，有幾棵外觀可能看起來乾枯，但後來又從樹幹靠近根部長出新葉；由於此工程仍在保固期限內，現場查核一旦發現確有枯死情況，會請承攬廠商補植。但樟樹以外其他可能枯死的樹並非此工程所植。

綠美化工程 斥資近五百萬

竹北市頭前溪堤防道路—興隆路為重要幹道，沿線社區大樓林立，還有法院、地檢署，被縣政府視為門面，但是堤後坡卻常見雜草叢生，第二河川局斥資近五百萬元，於二○一七年辦理六家堤防環境改善工程，範圍從國道一號高架橋往東方向，施設路緣石、鋪草坪、種樟樹，希望展現新風貌。

竹北市民代表許育綸表示，二河局有心綠美化頭前溪堤防，卻缺乏後續的維護管理，他現場清查，去年在興隆路二段堤後坡種下的樹，八十四棵疑似枯死了二十三棵；其中有十餘比較大棵的樹，可能是移植過來的，卻未採全樹型移植法，導致存活率低，十分可惜。

許育綸說，種樹之後一定要持續照顧，二河局若因人力、經費限制，也可委託新竹縣政府或竹北市公所維管，或委託社區或民間社團認養也可以，以免美意打折扣。

其中十餘大樹 可能燈會移植

二河局管理課表示，這十餘棵較大的樹，有可能是新竹縣政府二○一三年承辦台灣燈會活動結束後，從會場移植到該處，原本有數十棵，但陸續枯死。為免影響公眾安全，已枯死、有傾倒之虞者，明年都將逕行移除。

責任歸屬不清 二河局將移除

不過，記者詢問縣府農業處、工務處、環保局、交通旅遊處等，初步回應都說並不是他們所移植。

  • 第二河川局表示，這十餘棵較大、已枯死的樹，有可能是新竹縣政府二○一三年承辦台灣燈會活動結束後，從會場移植到該處。（記者廖雪茹攝）

    第二河川局表示，這十餘棵較大、已枯死的樹，有可能是新竹縣政府二○一三年承辦台灣燈會活動結束後，從會場移植到該處。（記者廖雪茹攝）

  • 水利署第二河川局去年在新竹縣竹北市的頭前溪堤防辦理環境改善工程，被質疑所栽種的近百棵樹，疑似枯死了二十三棵。（記者廖雪茹攝）

    水利署第二河川局去年在新竹縣竹北市的頭前溪堤防辦理環境改善工程，被質疑所栽種的近百棵樹，疑似枯死了二十三棵。（記者廖雪茹攝）